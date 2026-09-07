Al doloroso reporte de muertes en un bus escolar, se le sumó otro caso con el aterrador hallazgo en una apartamento en territorio antioqueño, con una dosis de extrañeza.

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Las autoridades confirmaron este lunes 7 de septiembre de 2026 el fallecimiento de un ciudadano procedente de Oriente Medio en Medellín. La víctima contaba con 40 años y tenía origen sirio.

Fuentes judiciales ratificaron al periódico El Tiempo que el hombre portaba adicionalmente un pasaporte emitido en Alemania. Las dependencias investigativas identificaron formalmente al fallecido como Fadi Al Refai tras los procedimientos iniciales.

El hallazgo se produjo dentro de un apartamento de estancia corta alquilado a través de la aplicación Airbnb. El ciudadano se hospedaba en esta vivienda localizada en el concurrido sector de El Poblado.

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Los empleados del establecimiento perdieron todo contacto con el huésped desde el pasado martes primero de septiembre. Durante las jornadas posteriores no observaron movimientos del extranjero ni obtuvieron respuesta a sus llamados, lo que parecía un misterio.

Al cumplirse la fecha de finalización del contrato de arrendamiento, el personal administrativo acudió a la propiedad. La ausencia de respuestas obligó a tomar medidas inmediatas para verificar el estado del inmueble.

El domingo 6 de septiembre los trabajadores tocaron a la puerta por última vez. Ante el silencio persistente dentro de la residencia, los encargados decidieron forzar la entrada para inspeccionar el departamento.

Al ingresar al área principal encontraron a Al Refai tendido sobre la cama e irreactivo ante cualquier estímulo. Los empleados solicitaron de inmediato la presencia de los servicios médicos mediante la línea telefónica de emergencias.

Un equipo de paramédicos acudió al sitio junto a miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los socorristas verificaron que el hombre no tenía signos vitales y registraba varias horas de fallecido.

Agentes pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación correspondiente. El personal judicial hizo la inspección detallada de la escena y ejecutó el levantamiento del cuerpo.

Los reportes iniciales descartaron que el fallecimiento ocurriera por causas violentas, debido a que el cadáver no registraba marcas de agresiones físicas. Medicina Legal determinará la causa exacta del deceso tras las pruebas forenses.

Las autoridades locales mantienen las indagaciones para esclarecer los últimos movimientos de Fadi Al Refai en la capital antioqueña. Las investigaciones buscan determinar las actividades que realizó la víctima durante los días previos a su fallecimiento.

¿Qué hacer al hallar un cadáver en Colombia?

El hallazgo de un cuerpo sin vida requiere actuar con calma y seguir estrictamente los protocolos legales establecidos por las autoridades del país.

La primera acción obligatoria consiste en comunicarse de inmediato con la Línea Única de Emergencias 123 para notificar el caso exacto a los organismos oficiales.

Resulta fundamental evitar tocar, mover o alterar la persona fallecida o los elementos del entorno. Preservar la escena protege valiosas evidencias para la investigación judicial.

El testigo debe permanecer en un lugar seguro y cercano hasta la llegada de la Policía Nacional para suministrar los detalles iniciales del descubrimiento.

Los agentes de policía acordonarán el perímetro delimitando la escena del crimen mediante cintas de seguridad para impedir el ingreso de personas no autorizadas.

Posteriormente, las unidades de policía judicial como la DIJIN, SIJIN o el CTI de la Fiscalía asumen la inspección técnica del cadáver y el lugar.

Los peritos realizan el empaque de pruebas y efectúan el levantamiento formal del cuerpo siguiendo los manuales oficiales de criminalística vigentes.

El cadáver es trasladado a las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar la necropsia médico-legal correspondiente.

Medicina Legal determina la causa exacta del fallecimiento e identifica fehacientemente a la persona mediante análisis de huellas dactilares, carta dental o pruebas genéticas.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación expide la orden formal de entrega para que los familiares ejecuten los trámites funerarios pertinentes.

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