Nuevos y escalofriantes detalles salieron a la luz sobre el caso de Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias ‘La Bebecita’, la joven de 20 años que fue abatida en un operativo militar pocas horas después de asistir a una diligencia judicial. La mujer intentó engañar a la Fiscalía General de la Nación con un falso preacuerdo para conseguir beneficios.

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Con el cabello suelto, un suéter amarillo liviano y un perfil bajo, ‘La Bebecita’ se presentó el pasado jueves a una audiencia para negociar el delito de concierto para delinquir y así pagar solo 36 meses de prisión domiciliaria, argumentando supuestos problemas sentimentales y alegando que era madre cabeza de hogar, según informó El Tiempo.

Sin embargo, las mentiras quedaron al descubierto tras una minuciosa revisión del acta judicial. Los investigadores descubrieron que los datos entregados por su defensa eran totalmente falsos. Su apoderado había asegurado ante el estrado que ella ya no convivía con Naín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ —cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS)—, alegando que este la había sustraído de su casa de manera coactiva, de acuerdo con el periódico.

La realidad era otra muy distinta. Las pesquisas determinaron que la mujer iba en un vehículo al momento de la audiencia y, horas más tarde, reapareció en la misma vivienda donde se encontraba escondido su pareja, lugar donde ambos fueron abatidos durante un contundente operativo de las autoridades. El dato más tenebroso lo confirmó el cotejo de las prendas: ‘La Bebecita’ llevaba puesta la misma ropa del suéter amarillo durante la audiencia y en el momento exacto en que murió, según el informe periodístico.

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Fuentes de la investigación recordaron que la joven no era una simple compañera sentimental de alias ‘Bendito Menor’, sino que cumplía un rol crucial y activo dentro de la estructura criminal, encargándose de pagar la cuantiosa nómina de los sicarios y de impartir órdenes directas a los componentes urbanos cuando el cabecilla principal se ausentaba de la zona, de acuerdo con el citado medio.

Por ahora, las autoridades indagan a fondo si hubo una red de personas allegadas que ayudaron a tejer esta estrategia de engaños para hacer incurrir en un grave error tanto al juez de garantías como a la propia Fiscalía, en un caso que mezcla el crimen organizado, falsos testimonios institucionales y un final fatal marcado por la impunidad que buscaban.

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