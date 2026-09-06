El sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, se realizó este domingo 6 de septiembre en Riohacha, La Guajira, en medio de una inusual muestra de respaldo al cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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La ceremonia estuvo acompañada por integrantes armados de la organización, quienes escoltaron la caravana fúnebre.

Durante el recorrido por la Troncal del Caribe se registraron disparos al aire, mientras sonaba música popular y cientos de personas acompañaban el cortejo.

También fueron vistos hombres fuertemente armados, pancartas con imágenes de ‘Bendito Menor’ y caravanas de motocicletas. La presencia de civiles disminuyó en las calles, en un ambiente marcado por el temor y la zozobra.

En videos difundidos en redes sociales se escucharon gritos de “¡Por Naín!”, amenazas y canciones que exaltaban las acciones del grupo criminal y advertían contra quienes intentaran atacar a sus integrantes.

‘Bendito Menor’ fue abatido el 4 de septiembre durante un operativo de las autoridades.

Tenía cinco órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado, además de una notificación roja de Interpol.

En el operativo también murió su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘Bebecita’, señalada de manejar las finanzas de la organización criminal.

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