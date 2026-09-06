El agente, citado por El Tiempo, reveló detalles de la operación que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, uno de los delincuentes más buscados del país, y su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, en Riohacha, La Guajira.

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La operación, denominada ‘Centinela de la Patria’, comenzó con información de inteligencia que inicialmente ubicaba al capo en una comunidad indígena de la Alta Guajira, añadió ese medio.

Sin embargo, datos aportados por un informante y un señuelo permitieron redirigir el operativo hacia el barrio Los Olivos, donde ‘Bendito Menor’ se encontraba desde la madrugada.

Durante varias horas, agentes de inteligencia vestidos de civil vigilaron la zona y se hicieron pasar por vendedores de frutas y mototaxistas para confirmar la presencia del objetivo, agregó ese periódico.

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Las autoridades también detectaron movimientos de personas vinculadas con la organización criminal, lo que permitió corroborar la información.

Según el oficial de la Dijín que participó en el operativo, los comandos ingresaron a la vivienda con la intención de capturar al delincuente, pero ‘Bendito Menor’ reaccionó y posteriormente también lo hicieron sus escoltas y ‘La Bebecita’. Los tres murieron durante el enfrentamiento.

Los escoltas portaban armas largas y cortas, además de granadas de fragmentación. La operación fue coordinada durante dos meses entre Dijín, Gaula, Fuerzas Militares y Dipol.

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