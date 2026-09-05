Alias ‘Bendito Menor’, señalado como máximo cabecilla de la subestructura ‘Javier Cáceres’ de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, fue abatido durante la madrugada del 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, en la operación ‘Centinela de la Patria’.

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En el operativo también murieron alias ‘La Bebecita’, ‘El Tío’ y ‘Casiloco’, integrantes de la organización criminal.

La ubicación de ‘Bendito Menor’ fue posible gracias a información entregada por una fuente humana, que posteriormente fue verificada por organismos de inteligencia colombianos con apoyo de agencias de Estados Unidos.

Más de 30 investigadores de la Dijín y otras unidades participaron en las labores para identificar el inmueble donde permanecía el cabecilla.

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Uno de los interrogantes tras su muerte es qué ocurrirá con la recompensa de $ 1.000 millones ofrecida por información que permitiera localizarlo. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que el dinero haya sido pagado ni quién podría recibirlo.

La eventual entrega dependerá de verificar si la información suministrada fue determinante y cumplió las condiciones establecidas para acceder al incentivo. La identidad de la fuente permanece bajo reserva.

‘Bendito Menor’ tenía cinco órdenes de captura y una notificación roja de Interpol por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado.

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