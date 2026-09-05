Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del viernes en el sector de Santa Ana, norte de Ibagué, se vio alterada por un asalto violento que interrumpió la tranquilidad de los vecinos. De acuerdo con los primeros reportes citados en la información, al menos seis hombres armados irrumpieron en una caseta ubicada cerca de Surtiplaza, un punto frecuentado comúnmente por residentes del barrio, quienes acostumbran reunirse allí para compartir, jugar y tomar cerveza. Los asaltantes, portando armas de fuego, intimidaron y sometieron a las personas presentes, quienes vivieron minutos de angustia mientras los delincuentes se apoderaban de más de $20 millones en efectivo y diversas pertenencias personales.

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Una vez consumado el hurto, los responsables intentaron escapar rápidamente repartidos en tres motocicletas. El accionar fue inmediato y coordinado, según lo informan, ya que la Policía Metropolitana de Ibagué ya había sido alertada sobre el incidente. Unidades uniformadas se desplazaron hacia la zona y lograron interceptar a los asaltantes a pocas cuadras del lugar del robo. Al ser alcanzados por la policía, se produjo un intercambio de disparos entre los uniformados y los delincuentes, en un episodio que causó notable conmoción entre los habitantes del sector, quienes no están habituados a hechos de esta magnitud.

En ese enfrentamiento, uno de los presuntos responsables resultó herido y fue capturado en el sitio. La reacción policial y la posterior captura quedaron registradas en video por miembros de la comunidad, quienes grabaron el momento en que el detenido era subido a un vehículo oficial y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Además, se señala que un segundo implicado podría haber resultado lesionado, aunque logró huir junto a los demás participantes del robo.

En la actualidad, las autoridades continúan con operativos en el norte de la ciudad y han incrementado los controles, mientras revisan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector en busca de pistas que permitan ubicar y capturar a los otros implicados en el asalto. Este suceso ha generado preocupación entre los habitantes, que esperan resultados concretos de la reacción y las investigaciones policiales.

¿Cuánto dinero fue robado durante el asalto cerca de Surtiplaza en Ibagué?

De acuerdo con los primeros reportes, los asaltantes se habrían llevado más de $20 millones entre dinero en efectivo y pertenencias personales, afectando a las personas presentes en la caseta del sector de Santa Ana.

¿Qué hizo la Policía Metropolitana de Ibagué tras el asalto armado en Santa Ana?

La Policía Metropolitana de Ibagué reaccionó rápidamente tras ser alertada del robo, interceptando a los responsables a pocas cuadras del lugar, donde hubo un intercambio de disparos. Uno de los asaltantes fue herido y capturado, y continúan los operativos de búsqueda de los demás implicados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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