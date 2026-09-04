Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La literatura del Tolima está a punto de vivir un nuevo encuentro importante con sus lectores: el jueves 10 de septiembre el escritor Carlos Pardo Viña lanzará su libro Manual para habitar la muerte, publicado por Pijao Editores. La presentación tendrá lugar en el Museo de Arte del Tolima (MAT), en Ibagué, desde las 7:00 p.m., una ocasión para descubrir una obra que, si bien se construye alrededor de la muerte, pone en primer plano las experiencias de quienes continúan su vida luego de perder a alguien cercano.

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Esta publicación se compone de 14 cuentos que surgen ante una pregunta fundamental: ¿qué pasa después de la muerte para quienes quedan vivos? Partiendo de este cuestionamiento, Pardo Viña crea relatos en los que aparecen el duelo, la memoria, la culpa, el miedo, la soledad y todas las consecuencias que provoca una ausencia en la vida cotidiana. Según la información ofrecida en el texto presentado, más que centrarse en el instante mismo de la muerte, el autor ahonda en lo que ocurre después de ella, en cómo las huellas de quienes parten permanecen en familiares, amigos y personas cercanas. Del mismo modo, examina cómo la presencia de los seres ausentes sigue viva en las conversaciones, los recuerdos, los espacios y las rutinas.

El título Manual para habitar la muerte propone una paradoja: la idea de un “manual” parece indicar instrucciones o fórmulas para superar una realidad dolorosa; sin embargo, el libro muestra que frente a la pérdida no existen caminos predefinidos. Esa tensión recorre los relatos, donde la muerte no acaba con el fallecimiento, sino que se prolonga en quienes deben aprender a vivir con lo que cambió. De acuerdo con los datos del lanzamiento, la obra resalta cómo el duelo transforma la percepción de lo cotidiano: un objeto, una fecha, una canción adquieren nuevos significados después de la pérdida.

A esto se une el tratamiento de las marcas que dejan las diferentes formas de violencia y sus consecuencias emocionales: sentimientos de culpa, temor y vacío pueden perdurar por años en quienes han experimentado situaciones difíciles, según la información del libro. Uno de los textos iniciales, Para habitar estas páginas, introduce la frontera donde el dolor pasa a ser parte del día a día y donde ni la razón ni la fe logran dar respuestas definitivas.

El propio autor resume la perspectiva del libro con la frase: “No escribo sobre la muerte. Escribo desde ella”. Así, la obra no busca explicarla ni ofrecer recetas para el duelo, sino acompañar a quienes deben seguir adelante, mostrando distintas formas de convivir con lo irrecuperable. El escritor James Cañón, citado en la obra, resalta esa visión que observa las huellas que la muerte deja entre los vivos y las transformaciones que origina en la existencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el libro 'Manual para habitar la muerte' de Carlos Pardo Viña?

El libro Manual para habitar la muerte, según la información del lanzamiento, está compuesto por 14 cuentos que exploran las vivencias de las personas que deben continuar tras una pérdida. Se enfoca en cómo el duelo, la memoria y las emociones como el miedo y la culpa afectan la vida cotidiana, sin aspirar a explicar o resolver la muerte, sino a mostrar su huella persistente en el día a día de quienes permanecen.

¿Cuál es el enfoque sobre el duelo en 'Manual para habitar la muerte'?

De acuerdo con el libro, el duelo es presentado no como un camino de superación lineal o predecible, sino a través de los cambios y rupturas que introduce en la vida de quienes han perdido a alguien. La obra señala que los recuerdos, objetos y rutinas adquieren nuevos significados y que cada quien desarrolla estrategias singulares para enfrentar la ausencia, sin que existan fórmulas universales para transitar ese proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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