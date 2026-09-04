Por: Portal Bogotá

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El caso del profesor Kevin Santiago Ángel ha generado conmoción en Bogotá, especialmente en la localidad de Kennedy, al sur de la ciudad. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, Ángel lideraba actividades deportivas con jóvenes con el objetivo de prevenir el consumo de drogas en su comunidad, una labor que, según las autoridades, habría interferido directamente con los intereses del grupo criminal conocido como ‘Tren de Aragua’. Este grupo se dedica, según la Fiscalía, al tráfico de sustancias ilícitas y al cobro de extorsiones en el sector, por lo que percibió la labor del docente como una amenaza a sus negocios ilegales.

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Las investigaciones permitieron identificar y judicializar a ocho ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, quienes estarían implicados en el asesinato brutal del profesor entre el 20 y el 22 de mayo de 2026. Según los datos recopilados, la víctima fue retenida y sometida a actos de tortura en un inmueble ubicado en el suroccidente de Bogotá, donde finalmente fue asesinada. Posteriormente, su cuerpo fue desmembrado, colocado en una maleta y abandonado en el sector de El Tintal. El hallazgo de estos hechos fue posible gracias a más de 80 actividades de policía judicial realizadas con el apoyo de la agencia estadounidense DEA (Administración de Control de Drogas).

Entre los roles identificados, un supuesto cabecilla habría dado la orden del crimen desde un centro de reclusión. Alias Alondra, según la Fiscalía General de la Nación, habría contactado al profesor desde el 9 de mayo a través de redes sociales, buscaba ganarse su confianza para concretar una cita en un inmueble del barrio Galán. Alias Mario Bro facilitó el espacio y alias Luis Panadero, residente del lugar, fue señalado de recibir a ‘Alondra’. Otros miembros, alias Looney Tones, alias Colmillos y alias Tun Tun, fueron identificados por participar en la retención, tortura y traslado del cuerpo.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI), imputó a los señalados los delitos de homicidio, tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los procesados no aceptaron los cargos. Finalmente, las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia en la ciudad mediante la Línea de Emergencias 123, para contribuir con el esclarecimiento y la sanción efectiva de estos delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los implicados en el homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá?

Según la Fiscalía General de la Nación, ocho ciudadanos venezolanos, presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’, fueron judicializados por su presunta participación en el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel. Entre ellos se identificaron varios roles específicos, desde la planeación y comunicación previa al hecho hasta la ejecución y posterior ocultamiento del cuerpo.

¿Qué es el ‘Tren de Aragua’ y qué actividades ilícitas realiza en Bogotá?

El ‘Tren de Aragua’ es un grupo criminal que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, tiene intereses relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas y el cobro de extorsiones en el sur de Bogotá. Su actuación en la ciudad ha representado una grave amenaza para líderes comunitarios y quienes promueven entornos libres de violencia y drogas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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