Por: El Espectador

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Alex Quessep es una figura carismática y singular dentro del mundo gastronómico colombiano. Su personalidad se asemeja al árbol de mango que inspira el nombre de su restaurante: fuerte, lleno de vitalidad y capaz de brindar alivio y alegría a quienes se acercan a él. Esta imagen cobra aún más sentido si se recuerda su infancia, cuando trepaba despreocupadamente en un palo de mango, sin saber qué le depararía el futuro. Así, esa mezcla de arraigo y disposición para explorar nuevos caminos ha marcado tanto su vida personal como profesional.

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A simple vista, Quessep parece un hombre sereno, marcado por la generosidad natural que los demás admiran en él. Sin embargo, bajo esa tranquilidad se esconde un espíritu arriesgado, alguien que no teme enfrentar las sorpresas que la vida pueda traer. Convertir en algo especial un momento común es parte esencial de su filosofía en la cocina. Uno de sus amigos cercanos lo describe con una frase pintoresca y profunda: “un niño viejo; un loco muy cuerdo; en su silencio hay gritos y en sus claroscuros una pacífica tempestad, su cocina está llena de agridulces y él mismo es un criollo nacido de lo ajeno”. Esta definición, al mismo tiempo poética y precisa, refleja el carácter multidimensional de Quessep, capaz de incorporar en su experiencia culinaria contrastes y matices propios de su personalidad.

A sus 54 años, Quessep reconoce que la cocina no fue su ocupación inicial. Nació y se crió en Sincelejo, Sucre, en el Caribe colombiano. Más tarde, su vida lo llevó a Bogotá, donde comenzó estudios universitarios en arquitectura, para después concluir ese ciclo académico en Barranquilla. Durante el periodo comprendido entre 1995 y 1999, su trabajo se centró en los planos, las mediciones estrictas y las reglas propias de la arquitectura. Sin embargo, en 1999, tomó la decisión de dejar esa carrera y sumergirse por completo en el mundo culinario, una elección que marcaría su destino. Desde entonces, lleva más de veinte años dedicado a la cocina. En agosto de 2019 fundó Palo de Mango, un restaurante ubicado en una antigua casa republicana, donde un árbol en el patio simboliza la fusión de su memoria, sus raíces y las experiencias acumuladas a lo largo de los años.

¿Cómo ha influido la arquitectura en la cocina de Alex Quessep?

De acuerdo con la información contenida en el texto, Alex Quessep estudió y trabajó como arquitecto antes de dedicarse a la cocina, lo que le permitió desarrollar una visión estructurada y detallada. Aunque el artículo no especifica técnicas precisas, el paso de la arquitectura a la gastronomía parece haber enriquecido la manera en que piensa, planifica y construye sus platos, combinando rigor y creatividad.

¿Qué representa el árbol de mango para Alex Quessep y su restaurante?

Según el artículo, el árbol de mango es más que un símbolo decorativo; es una metáfora de la vida y la personalidad de Quessep. Representa sus raíces, la fuerza para enfrentar la adversidad y su papel como punto de encuentro y alegría en su restaurante, donde memoria y aprendizaje se unen en cada plato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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