Por: El Espectador

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Hace poco más de cuatro meses, Vantara, un renombrado centro de rescate y conservación animal creado por la familia Ambani —considerada la más rica de Asia—, fue protagonista de titulares internacionales tras manifestar su interés en una complicada problemática medioambiental de Colombia. Según informó la propia fundación, Anant Ambani, su fundador, expresó la intención de trasladar 80 hipopótamos desde Colombia hasta sus instalaciones en Jamnagar, India, con el propósito expreso de “brindarles cuidados de por vida”, evitando así la eutanasia que figura como una de las medidas contempladas por el Ministerio de Ambiente para enfrentar esta especie exótica invasora.

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En la misiva oficial enviada por Vivaan Karani, director ejecutivo (CEO) de Vantara, a la entonces ministra de Ambiente Irene Vélez, se subrayó que la propuesta dependía del cumplimiento de múltiples condiciones. De acuerdo con la carta, estos traslados de animales estarían “sujetos a las autorizaciones necesarias, las evaluaciones veterinarias y los requisitos normativos internacionales aplicables”. Karani aseguró a la funcionaria que en India podrían recibir y cuidar a los hipopótamos en un entorno especialmente diseñado, enriquecido y pensado para el bienestar de la especie, manteniendo condiciones que reflejaran las características clave del hábitat actual de estos animales.

Este ofrecimiento llamó la atención internacional y fue ampliamente cubierto por medios reconocidos. El diario estadounidense The New York Times presentó la noticia bajo el título: “Un magnate indio ofrece refugio a los hipopótamos de Pablo Escobar”. Por su parte, The Guardian recordó en su cobertura el origen de esta población animal, señalando: “El hijo de un multimillonario indio se ofrece a acoger a los hipopótamos de Pablo Escobar en su zoológico privado”. En el mismo sentido, la BBC —el Servicio Público de Prensa del Reino Unido— describió la situación afirmando que Ambani era “el multimillonario indio que se ofrece a salvar los 80 hipopótamos de Pablo Escobar condenados a la eutanasia en Colombia”. Estos medios resaltaron no solo la magnitud del gesto, sino también el trasfondo histórico de la presencia de estos animales en Colombia, vinculando el problema actual al famoso narcotraficante Pablo Escobar y las consecuencias de su legado sobre la fauna local.

¿Por qué los hipopótamos de Pablo Escobar representan un problema en Colombia?

La población de hipopótamos en Colombia es considerada una especie exótica invasora y su manejo es un reto para las autoridades ambientales. De acuerdo con la información expuesta, el Gobierno contempla medidas como la eutanasia para controlar su expansión, debido a las implicaciones negativas que tiene su presencia sobre los ecosistemas locales y la biodiversidad nacional.

¿En qué consistía la propuesta de Vantara para los hipopótamos de Colombia?

La propuesta de Vantara, según la carta enviada a la ministra de Ambiente, incluía la transferencia de 80 hipopótamos a India con la condición de cumplir todas las normativas y evaluaciones veterinarias internacionales. El objetivo era ubicar a los animales en un entorno adaptado específicamente para su bienestar y que replicara sus condiciones actuales de vida en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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