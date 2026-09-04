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Enfrentar el desafío de conseguir el primer empleo es una situación habitual para muchos jóvenes. La aparente paradoja entre la demanda de experiencia por parte de las empresas y la falta de ella en quienes buscan su primera oportunidad puede resultar frustrante. Nelson Mauricio Jiménez, director de Gestión Humana en la Universidad Autónoma de Occidente, plantea una alternativa clara: es necesario ampliar la definición tradicional de experiencia y apreciar el valor de los aprendizajes y logros acumulados antes de obtener el título profesional. Según Jiménez, la experiencia profesional no debe limitarse exclusivamente al tiempo dedicado bajo contrato laboral.

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De acuerdo con el experto, se debe entender la experiencia como el "bagaje que tenga en diferentes escenarios de exposición". Así, la participación activa en grupos estudiantiles, semilleros de investigación, voluntariados, proyectos de innovación o iniciativas académicas se convierte en un valor agregado en los procesos de selección laboral. Estas actividades, lejos de ser simples complementos curriculares, permiten a los jóvenes fortalecer su perfil a través de la formación integral, desarrollando competencias esenciales como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y adaptabilidad.

Jiménez resalta que es durante la etapa universitaria cuando los estudiantes pueden construir ese bagaje que, a su juicio, "es una experiencia muy valiosa para su entrada al mercado laboral". Por lo tanto, sugiere no esperar hasta la graduación para comenzar a trabajar en una hoja de vida sólida. Este planteamiento coincide con las políticas de empleabilidad promovidas a nivel nacional, como las del Servicio Público de Empleo, que ofrece alternativas gratuitas de orientación, postulación y registro de hojas de vida para jóvenes, así como oportunidades diseñadas específicamente para quienes buscan su primera inserción en el mundo laboral.

Igualmente, Jiménez señala la importancia de las prácticas profesionales, las cuales en ciertos casos están reconocidas legalmente como experiencia laboral válida en Colombia, permitiendo a los estudiantes sumar puntos a su perfil antes de egresar. Esta visión subraya el valor de una actitud activa ante el desarrollo profesional y motiva a los jóvenes a aprovechar todos los recursos y espacios disponibles durante su formación académica, buscando construir desde temprano un camino que les facilite acceder al mercado laboral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de experiencias cuentan como bagaje profesional antes del primer empleo?

Según lo expuesto por Nelson Mauricio Jiménez, el bagaje profesional abarca la participación en grupos estudiantiles, semilleros de investigación, proyectos de innovación, voluntariado y otras iniciativas académicas. Todas estas actividades permiten desarrollar habilidades que son valoradas en los procesos de selección y pueden marcar una diferencia en el perfil de quienes buscan su primer empleo.

¿Cómo ayuda el Servicio Público de Empleo a los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral?

El Servicio Público de Empleo en Colombia ofrece a los jóvenes servicios gratuitos que incluyen orientación ocupacional, registro de la hoja de vida, preselección y postulación a vacantes. Además, cuenta con oportunidades dirigidas a personas que desean adquirir su primera experiencia en el ámbito laboral, facilitando así el acceso al mundo profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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