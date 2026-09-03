Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La aplicación de la reforma laboral en Colombia ya no es un tema exclusivo de las altas esferas gubernamentales; actualmente, sus impactos son palpables en las operaciones diarias de las empresas, especialmente en ciudades y departamentos como Valledupar y el Cesar. Según el análisis de Antonio Junieles, Especialista en Derecho Laboral, hoy la prioridad para el empresariado regional no es cuestionar si la reforma les compete, sino demostrar que cumplen con ella, lo cual implica adaptar reglamentos internos, nóminas y contratos.

Sigue a PULZO en Discover

No se trata solo de la Ley 2466 de 2025, pues la correcta interpretación de la reforma exige articularla con el Código Sustantivo del Trabajo, la reducción progresiva de la jornada (Ley 2101 de 2021), regulaciones sobre trabajo a distancia y normas para la inclusión y prevención de la violencia, así como los decretos y sentencias que complementan su alcance, de acuerdo con lo expuesto en el texto. Esta transformación abarca todos los aspectos del gobierno interno de las relaciones laborales, desde la forma de contratar hasta la gestión disciplinaria y la protección de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En la región del Cesar, el tejido empresarial es diverso y presenta retos particulares por sus jornadas extendidas, modalidades nocturnas, alta rotación y predominancia de pequeñas y medianas empresas. El diagnóstico destaca rezagos como reglamentos desactualizados, ausencia de protocolos y controles manuales, pero también reconoce ventajas como el contacto directo y la agilidad en la toma de decisiones. Estas características pueden convertirse en oportunidades para formalizar procesos y profesionalizar la gestión humana.

Uno de los cambios más significativos introducidos por la Ley 2466 es la reducción de la jornada máxima legal a 42 horas semanales desde julio de 2026, sin afectación salarial. También se redefinieron los recargos nocturnos y en días de descanso, instaurando nuevas reglas para el registro y comprobación de las horas trabajadas. Además, la reforma fortalece el contrato indefinido como norma y delimita estrictamente los escenarios de contratación a término fijo y por obra o labor, lo que obliga a las empresas a alinear la estructura formal con la realidad diaria.

Otros aspectos regulados incluyen la figura del aprendiz, que debe gestionarse como un contrato laboral especial, y la incorporación obligatoria de cuotas de inclusión para personas con discapacidad. El Reglamento Interno de Trabajo, que muchas veces ha sido un formalismo, se convierte ahora en una herramienta central para prevenir riesgos legales y velar por derechos fundamentales, como lo señalan las últimas resoluciones y leyes mencionadas en el texto.

La tercerización y las nuevas formas de trabajo remoto también fueron objeto de reglamentación particular, subrayando la responsabilidad de los empresarios en auditoría, seguimiento y formalización de cada modalidad. En síntesis, la adecuada implementación depende menos de cumplir formalidades y más de interiorizar la gestión del cambio, anticipándose a los retos y solventando fragilidades estructurales. Aquellas empresas que profesionalicen sus procesos y documenten cada etapa estarán mejor preparadas, no solo para cumplir con la ley, sino para convertir estas exigencias en una ventaja sostenible.

¿Cuáles son los principales cambios de la reforma laboral para las empresas del Cesar?

La reforma laboral, según lo expuesto en el texto de Antonio Junieles, implica desde la reducción de la jornada máxima semanal a 42 horas y el ajuste en los recargos nocturnos, hasta obligaciones sobre contratación de aprendices y cuotas para la inclusión de personas con discapacidad. También exige la actualización del Reglamento Interno de Trabajo, fortalecimiento de mecanismos disciplinarios y protocolos diferenciados frente a acoso laboral y sexual. Estos cambios demandan una revisión integral de los procesos administrativos y la documentación del cumplimiento por parte de las empresas en el Cesar.

¿Cuál es la diferencia entre teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto según la reforma?

El trabajo en casa, como expone el texto, es una figura temporal para situaciones excepcionales, mientras que el teletrabajo, regulado por la Ley 1221 de 2008, combina actividades presenciales con trabajo mediado por tecnologías. Por su parte, el trabajo remoto, amparado por la Ley 2121 de 2021, implica que la totalidad de la relación laboral se desarrolla a distancia desde el inicio hasta el fin del contrato. Cada modalidad lleva requisitos y obligaciones documentales y en materia de seguridad y salud específicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z