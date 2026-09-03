Por: EL PILON SA

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El programa Colombia Mayor continúa con su séptimo ciclo de transferencias monetarias en el departamento del Cesar, garantizando que los adultos mayores reciban el subsidio asignado. De acuerdo con la información suministrada, este viernes 4 de septiembre se atiende especialmente a quienes su cédula finaliza en los dígitos 5 y 6. El proceso de cobro se realiza únicamente en los puntos autorizados de SuperGIROS, entidad encargada de hacer la entrega presencial de este incentivo económico.

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Esta distribución, regida por el esquema de pico y cédula, busca organizar y controlar la afluencia de beneficiarios en los puntos de atención, para evitar aglomeraciones y facilitar una atención segura y ordenada. Según la programación, quienes posean documentos terminados en 1 y 2 pudieron acercarse el miércoles 2 de septiembre, mientras que el jueves 3 se destinó para beneficiarios con números finales 3 y 4. El calendario establece que el viernes 4 corresponde a cédulas terminadas en 5 y 6; el sábado 5, a las terminadas en 7 y 8; y el lunes 7 de septiembre, a documentos que finalizan en 9 y 0. Esto se complementa con una segunda vuelta que va del martes 8 al sábado 12 de septiembre, manteniendo el mismo orden, para quienes no lograron asistir en las fechas iniciales.

La organización recomienda estrictamente asistir solo en la fecha asignada y dirigirse exclusivamente a los puntos autorizados de SuperGIROS. Aclaró que no se efectuarán jornadas de pagos masivos durante este ciclo, por lo que cada beneficiario debe respetar el calendario entregado. En este ciclo de transferencias, los valores varían según la edad y la pertenencia de los beneficiarios al Pilar Solidario: los adultos mayores de 80 años o quienes estén vinculados al Pilar Solidario reciben un subsidio de 225.000 pesos mensuales, mientras que los menores de 80 años reciben una base de 80.000 pesos mensuales.

En Valledupar, se registran más de 24.000 adultos mayores beneficiados por el programa Colombia Mayor. El proceso está diseñado para que la entrega del subsidio se realice de manera ordenada, segura y dentro de los lineamientos establecidos en el calendario oficial.

¿Cuáles son las fechas y el orden para reclamar el subsidio de Colombia Mayor en el Cesar?

El esquema de pico y cédula define que el miércoles 2 de septiembre fue para cédulas terminadas en 1 y 2, el jueves 3 para finalizadas en 3 y 4, el viernes 4 corresponde a 5 y 6, y el sábado 5 es para quienes terminen en 7 y 8. El lunes 7 de septiembre se atenderán cédulas con terminaciones 9 y 0. Posteriormente, del 8 al 12 de septiembre, se realiza una segunda vuelta con el mismo orden, facilitando el acceso a quienes no pudieron asistir inicialmente.

¿Qué monto reciben los beneficiarios del programa Colombia Mayor según su edad?

De acuerdo con la información proporcionada, los beneficiarios mayores de 80 años o los vinculados al Pilar Solidario reciben un subsidio mensual de 225.000 pesos. Aquellos que tienen menos de 80 años acceden a una suma base de 80.000 pesos mensuales dentro de este ciclo de transferencias monetarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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