Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La propuesta de contrarreforma pensional del Centro Democrático ha cobrado protagonismo en el panorama político colombiano, al buscar modificar elementos centrales de la ley 2381 sobre pensiones. Esta propuesta, de acuerdo con declaraciones de miembros del partido recogidas por El Espectador, apunta principalmente a devolver la libertad de elección a los cotizantes y a replantear el umbral salarial de obligatorio traslado a Colpensiones —la entidad pública de pensiones— que fija la ley actual. Según explican, la reforma estructuró un sistema de pilares donde quienes cotizan por debajo de 2.3 salarios mínimos deben aportar en Colpensiones, lo que impacta alrededor del 87 % de los trabajadores activos bajo ese nivel salarial.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los argumentos del Centro Democrático se encuentra la preocupación por la sostenibilidad fiscal: afirman que el traslado masivo de cotizantes a Colpensiones eleva el pasivo pensional, ya que cada nueva pensión compromete al Estado con subsidios adicionales. Por ello, algunos de sus integrantes proponen reducir ese umbral, llevándolo incluso hasta 1.5 salarios mínimos, para equilibrar la viabilidad financiera de la entidad y aliviar la presión sobre el presupuesto nacional, citando cálculos del CARF (Comité Autónomo de la Regla Fiscal) respecto a los riesgos de duplicar el pasivo pensional hacia mediados de siglo.

Otro punto clave de la contrarreforma es la devolución de saldos. Mientras la ley 2381 impide a quienes no cumplen con las semanas requeridas para pensionarse recibir la devolución de lo ahorrado, en su lugar ofreciendo una renta mínima vitalicia, el Centro Democrático insiste en que los ciudadanos puedan escoger entre esta renta o la devolución de sus aportes. La iniciativa, según miembros del partido, aspira a fortalecer el derecho de elección individual e introducir mayor flexibilidad en el sistema.

En paralelo, el partido también impulsa un proyecto para la población informal, que representa hasta el 56 % de los trabajadores colombianos. Esta propuesta, denominada de contribución única solidaria, permitiría a los independientes cotizar con tasas reducidas, manteniendo su afiliación al régimen subsidiado, y facilitando su acceso a protección en salud, pensión y riesgos laborales.

Respecto a la crisis energética en la región Caribe, el partido ha solicitado al gobierno invertir en infraestructura eléctrica y revisar el régimen especial tarifario instaurado tras el desastre eléctrico Caribe en 2019, con el fin de aliviar las tarifas sobre los usuarios y fortalecer el sistema regional.

¿Cuál es el objetivo principal de la contrarreforma pensional del Centro Democrático?

El propósito central es modificar los aspectos de la ley 2381 considerados problemáticos, especialmente el umbral de cotizaciones obligatorio en Colpensiones y la posibilidad de devolver los saldos a quienes no logran pensionarse, buscando así mayor libertad de elección y sostenibilidad financiera estatal.

¿Qué es la cotización única solidaria y cómo beneficiaría a los trabajadores informales?

La cotización única solidaria es una propuesta que permite a trabajadores independientes o informales cotizar a la seguridad social con una tasa más baja que la actual, dándoles acceso a protección en salud, ahorro para la vejez y microseguros de riesgos laborales, lo que busca reducir el desamparo social y aumentar la inclusión en el sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.