Por: El Espectador

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La reciente ausencia de ministros durante la discusión del presupuesto nacional ha encendido la tensión entre el Congreso colombiano y el gobierno de Abelardo de la Espriella. Honorio Henríquez, presidente del Congreso, se pronunció de manera tajante sobre la inasistencia de los jefes de cartera a la sesión celebrada el miércoles 2 de septiembre. Como señaló el legislador, la Ley 5 exige la presencia de los ministros en estos debates cruciales para la definición de los recursos del país. Henríquez subrayó que el cumplimiento de este mandato no es solo cuestión de respetar una norma, sino de manifestar respeto hacia los miembros del Legislativo. Según sus palabras, “tienen que venir a dar la cara en los debates. Yo no voy a permitir que no vengan a debatir en las sesiones plenarias, no pueden delegar. A mí me corresponde como presidente hacer cumplir la Ley 5”.

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En este contexto, Henríquez sostuvo que los dieciocho ministros tienen la responsabilidad de exponer ante el Congreso el estado actual de sus respectivas carteras, así como los planes presupuestales que proponen a los colombianos, especialmente en medio de una coyuntura marcada por la crisis fiscal. Se espera que esta comparecencia se realice en la próxima semana en el Capitolio. La urgencia de estas intervenciones se hace más evidente ante la proximidad del 25 de septiembre, fecha límite para que las comisiones económicas del Congreso—tercera y cuarta—aprueben el Presupuesto General de la Nación. La ausencia de ministros en las sesiones recientes ha dificultado el avance detallado en la discusión del presupuesto, alimentando críticas tanto de la oposición como del oficialismo.

El senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, criticó directamente la delegación de los ministros, recalcando que los temas presupuestales deben ser defendidos directamente por los titulares de cada cartera. Sin embargo, varios altos funcionarios justificaron su ausencia por motivos oficiales. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, así como Viviane Morales, entonces ministra de Educación, alegaron estar atendiendo compromisos en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Asimismo, el director de Planeación Nacional y el ministro de Vivienda mencionaron compromisos previos y debates políticos en el Senado.

Durante su presentación, el ministro Gómez explicó que el presupuesto propuesto, de 634,9 billones de pesos colombianos (COP), busca controlar el aumento sostenido del gasto en años recientes que no va acompañado de ingresos. Advirtió que de no realizarse ajustes, el país enfrentaría una deuda insostenible, con consecuencias como la devaluación de la moneda, freno en el crecimiento económico y posible recesión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es obligatoria la asistencia de los ministros a los debates del presupuesto en el Congreso?

La Ley 5 del Congreso colombiano establece que los ministros deben presentarse personalmente a los debates relacionados con el presupuesto nacional. Esta obligación garantiza transparencia y permite que los legisladores discutan directamente con los responsables de cada cartera los planes de gasto e inversión, lo cual fortalece el control político y el respeto entre las ramas del poder público.

¿Qué consecuencias podría tener la aprobación del presupuesto sin la presencia de los ministros?

De acuerdo con los senadores citados en el texto, la ausencia de los ministros puede dificultar el análisis punto por punto del presupuesto y restringir el control político. Si el presupuesto se aprueba sin su participación, podrían quedar dudas sobre la destinación y el manejo de los recursos, lo que afectaría tanto la legitimidad del proceso como la efectividad en la respuesta a la crisis fiscal.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.