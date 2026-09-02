Por: El Espectador

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El senador Alirio Barrera, miembro del partido Centro Democrático, seguirá afrontando una investigación por un presunto caso de abuso sexual, pero no enfrentará privación de la libertad mientras avanza el proceso. Esta decisión fue tomada recientemente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que examinó la denuncia interpuesta por una exfuncionaria del departamento de Casanare durante el periodo en el que Barrera se desempeñaba como gobernador.

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La apertura formal de la investigación por el delito de acto sexual violento ocurrió el 10 de abril, luego de que la alta corte revisara la denuncia presentada por la mujer. En una sesión extraordinaria, la Sala de Instrucción determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso, aunque la decisión final sobre la libertad del senador se resolvió posteriormente, optando por no imponer medidas de aseguramiento. No obstante, Barrera continuará vinculado al caso, el cual está ahora bajo la dirección del magistrado Marco Antonio Rueda, designado como ponente.

Los hechos bajo investigación se remontan a 2016. Según lo relatado por la denunciante a la revista Cambio, ella acudió en aquel entonces al despacho del gobernador Barrera en busca de apoyo para un evento dirigido a juventudes cristianas. Durante ese encuentro, la mujer sostiene que se produjo la agresión sexual, asegurando que el funcionario la tomó de la mano con fuerza y la besó en contra de su voluntad, impidiéndole que pudiera gritar o resistirse plenamente. Tras este incidente, la víctima afirmó que el exgobernador le permitió finalmente exponer la razón de su visita, momento en el que le entregó la suma de 400.000 pesos en efectivo, tras explicarle que solicitaba algún apoyo para la iglesia a la que representaba.

La mujer decidió mantener su identidad reservada. Sin embargo, su testimonio fue publicado en la mencionada revista, donde relató los pormenores de lo ocurrido. Frente a estas acusaciones, el equipo del senador Barrera rechazó las afirmaciones y manifestó que, a su juicio, los señalamientos carecen de sustento y serían producto de una estrategia política para afectar la reputación del congresista y su partido, el Centro Democrático.

¿Por qué la Corte Suprema no dictó medida de aseguramiento al senador Alirio Barrera?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que, aunque el senador Alirio Barrera continuará siendo investigado por el presunto delito de acto sexual violento, no existen motivos suficientes para imponerle una medida de aseguramiento, es decir, privarlo de su libertad mientras avanza el proceso legal, según lo reportado en el texto.

¿Cuáles son los detalles del testimonio de la denunciante contra Alirio Barrera?

De acuerdo con el relato ofrecido por la víctima a la revista Cambio, la presunta agresión ocurrió en 2016, cuando la denunciante acudió al despacho de Barrera buscando apoyo para un evento religioso. Ella manifestó que el entonces gobernador la tomó de manera inesperada y la besó sin su consentimiento; después, procedió a escuchar su solicitud y finalmente le entregó 400.000 pesos tras exponer su petición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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