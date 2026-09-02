En medio de dolorosas situaciones a nivel nacional, unas imágenes dejaron en evidencia la complicación que se vive en la región de los Llanos Orientales en el territorio colombiano.

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Un video replicado por medio de redes sociales por el usuario Sneyder TV en su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) expuso la inundación que afectó gravemente la comunicación para dos municipios del Meta.

De hecho, la publicación sirvió también como un llamado de atención para las autoridades del departamento, entre ellos, la gobernadora, a quien mencionan para atender este caso de emergencia.

De hecho, el mensaje también especificó qué fue lo que sucedió para que desembocara en una inundación que sirve como referencia sobre los estragos en la región oriental de Colombia.

“El río Ariari rompió la margen derecha abajo del puente y hay un tramo de más de 300 metros. Totalmente inundado”, concluyó, al compartir el impactante y desgarrador video.

Por ahora no se tiene un reporte oficial ni respuesta de la Gobernación del Meta acerca de este doloroso episodio de inundación en esa región.

El Dorado y El Castillo son dos municipios vecinos ubicados en la subregión del Arapey / Subregión del Ariari, en la parte centro-occidental del departamento del Meta, al pie de la Cordillera Oriental.

Quedan a unos 80 kilómetros al sur de Villavicencio, capital departamental, es decir, aproximadamente a 2 horas por vía terrestre. Ambos municipios son límitrofes entre sí, divididos principalmente por el cauce del río Ariari.

El Dorado limita al norte con Cubarral, al oriente con San Martín y al sur/occidente con El Castillo, que tiene cerca a los municipios de Lejanías, Granada y San Martín.

¿Cómo llegar a El Dorado y El Castillo en el Meta?

Viajar a los municipios de El Dorado y El Castillo en el departamento del Meta requiere tomar las vías del Piedemonte Llanero. Ambas poblaciones pertenecen a la próspera subregión del río Ariari.

Para iniciar el recorrido desde Bogotá, los viajeros deben desplazarse por la carretera al Llano hasta alcanzar la ciudad de Villavicencio. Este primer trayecto terrestre toma aproximadamente tres horas de viaje.

Desde la Terminal de Transportes de Villavicencio, las personas abordan autobuses o camionetas intermunicipales con dirección hacia el sur del departamento. Las empresas de transporte prestan servicios continuos durante todo el día.

El trazado vehicular pasa inicialmente por los municipios de Acacías y Guamal. Al avanzar por el corredor vial, los conductores continúan directo hacia la localidad de Cubarral para acercarse al destino.

Pocos kilómetros después de Cubarral, la vía principal ofrece el desvío directo que conduce a la cabecera urbana de El Dorado. Este tramo pavimentado toma alrededor de dos horas desde Villavicencio.

Para continuar el viaje hacia El Castillo, los conductores toman la conexión vial que cruza el río Ariari. Un trayecto corto de apenas veinte minutos une las dos zonas urbanas vecinas.

Asimismo, los viajeros pueden tomar rutas alternativas ingresando por el municipio de Granada. Desde ese importante centro comercial del Ariari salen vehículos intermunicipales que conectan directamente con El Castillo.

El transporte público regional ofrece frecuencias diarias constantes para movilizar pasajeros y carga. La red vial se encuentra mayoritariamente pavimentada, facilitando el tránsito de vehículos particulares y autobuses de servicio público.

Las autoridades viales recomiendan revisar previamente el estado de las carreteras durante la temporada invernal. Consultar los reportes de tránsito vigentes evita contratiempos inesperados en los pasos sobre los ríos de la región, ahora afectada por las lluvias.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.