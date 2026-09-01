Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de agosto de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la compañía Aguas de Bogotá adelantaron una labor fundamental para el bienestar de la capital del país. Estas dos entidades realizaron jornadas de limpieza en 563 sumideros ubicados en las localidades de Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos, según información publicada en los canales oficiales de las entidades. Como resultado, fueron extraídas más de 75 toneladas de residuos, cifra que evidencia la magnitud del reto que enfrenta la ciudad para mantener despejados sus sistemas de drenaje.

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De acuerdo con las autoridades distritales, la limpieza de estos sumideros es imprescindible para que las aguas lluvias puedan circular correctamente, minimizando así el riesgo de encharcamientos e inundaciones, problemáticas habituales durante las temporadas de lluvias en Bogotá. La acumulación de basura en calles y espacios públicos termina obstruyendo los sumideros, y esas obstrucciones pueden causar afectaciones no solo en la movilidad sino también en la salud pública y la seguridad de los residentes.

La campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” enfatiza la importancia de que los ciudadanos sean parte activa del cuidado urbano. Separar los residuos de forma adecuada, respetar los horarios establecidos de recolección y usar correctamente los canales de disposición, contribuyen a una ciudad más limpia y funcional. La disposición de residuos como escombros y muebles viejos debe realizarse por los medios habilitados, tal como recomiendan la EAAB y Aguas de Bogotá.

El Distrito también dispone de la plataforma web Aseo Bogotá, espacio que busca brindar información práctica sobre los servicios públicos de aseo y orientar a la ciudadanía en la disposición adecuada de residuos. Consultar esta herramienta puede marcar la diferencia en la limpieza de la ciudad, según resaltan las autoridades capitalinas.

Los datos entregados por las fuentes oficiales muestran que la adecuada gestión de residuos a nivel individual y comunitario es un elemento clave para evitar bloqueos en los sistemas de desagüe y mantener condiciones óptimas en los barrios.

¿Cómo pueden los ciudadanos de Bogotá contribuir a la limpieza de los sumideros?

La principal contribución que los bogotanos pueden hacer es la adecuada disposición de residuos, no arrojando basura en las calles y separando correctamente los desechos en el hogar. Así, se evita que estos materiales lleguen a los sumideros y los obstruyan, como destacan la EAAB y Aguas de Bogotá. Además, atender los horarios y rutas definidos para la recolección, y utilizar los canales oficiales para deshacerse de residuos voluminosos, facilita la labor de limpieza y mantenimiento.

¿Por qué es importante limpiar los sumideros en Bogotá durante la temporada de lluvias?

La limpieza periódica de los sumideros permite que las aguas lluvias fluyan libremente, previniendo así encharcamientos e inundaciones que pueden afectar la movilidad y la salud pública. Según las autoridades distritales, el acumulamiento de basura y materiales en estos sistemas es la causa principal de obstrucciones, lo que hace vital la intervención periódica, especialmente durante los meses lluviosos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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