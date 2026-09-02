Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Julián David Villegas Grimaldo, conocido como ‘Galáctico’, fue capturado por las autoridades en las últimas horas, señalado de estar presuntamente vinculado con el homicidio de los hermanos Diana Maritza y Esteban Gaitán Hernández. El ilícito ocurrió el domingo 30 de agosto en la vereda Peñones Altos, ubicada en zona rural del municipio de Purificación, en el departamento del Tolima. De acuerdo con la información oficial, con su aprehensión ya son cuatro las personas detenidas dentro de la investigación que se adelanta para esclarecer los hechos relacionados con este doble crimen.

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Según información preliminar, Villegas Grimaldo sería miembro de la estructura criminal ‘Los Sosa’. Este grupo está bajo la mira de las autoridades por su presunta implicación en actividades delictivas, principalmente extorsión y tráfico de estupefacientes. No obstante, hasta el momento los detalles sobre la estructura interna y funcionamiento específico de este grupo se mantienen reservados en el marco de la investigación judicial.

La captura de ‘Galáctico’ se produjo tras un episodio de tensión vivido en el barrio Ospina Pérez, en Purificación. Antes de ser detenido en jurisdicción del municipio de Saldaña, el señalado habría intentado ocultarse en la vivienda de un familiar. La noticia de su presencia en la zona suscitó la llegada de varias personas al inmueble, motivadas por la indignación y la conmoción que ha causado el asesinato de los hermanos Gaitán Hernández en la comunidad. La rápida intervención de la Policía fue determinante para evitar que la situación se agravara y desencadenara nuevos actos violentos.

Por su parte, Juan Carlos Bessolo, alcalde de Purificación, confirmó que todas las capturas efectuadas hasta ahora han sido legalizadas ante las autoridades correspondientes. Los procesados fueron trasladados a la ciudad de Ibagué, donde continuarán afrontando la judicialización por su presunta participación en el doble homicidio, un caso que mantiene en alerta a la comunidad y que sigue en investigación para identificar a todos los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Julián David Villegas Grimaldo, alias ‘Galáctico’, y por qué fue capturado?

Julián David Villegas Grimaldo, identificado como ‘Galáctico’, es un presunto integrante del grupo criminal ‘Los Sosa’, señalado de estar relacionado con el homicidio de los hermanos Diana Maritza y Esteban Gaitán Hernández ocurrido en Purificación, Tolima. Su captura, junto con la de otros tres sujetos, forma parte de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer los hechos y detener a todos los implicados en este caso.

¿Qué papel tendría la estructura criminal ‘Los Sosa’ en el caso de los hermanos Gaitán Hernández?

Según la información revelada, la estructura criminal ‘Los Sosa’ sería investigada por su posible participación en actividades delictivas como extorsión y tráfico de estupefacientes en la región. Integrantes de este grupo, incluyendo al ahora detenido ‘Galáctico’, estarían presuntamente relacionados con el homicidio de los hermanos Gaitán Hernández, lo que ha motivado las capturas y la judicialización de los sospechosos en Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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