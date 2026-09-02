Un campesino de Buriticá (Antioquia) denominado Diego alertó formalmente a las instituciones policiales luego de hallar los restos de Michelle Dayana. La niña permanecía desaparecida desde el pasado 24 de agosto tras salir de su hogar.

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Según el relato entregado por el campesino a ‘Alerta Paisa’, replicado por El Tiempo, el descubrimiento ocurrió al notar la presencia insistente de un gallinazo sobrevolando el sector montañoso. El hombre supuso inicialmente que alguna de sus bestias había perecido.

Diego explicó que en esa zona tiene dos animales y que, inicialmente, pensó que alguno había muerto: “Lo vi rondando [al gallinazo]. A mí lo que se me vino a la mente fue: ‘Se me mató la mula”.

El habitante caminó hacia la cima geográfica buscando esclarecer la situación observada en el firmamento. El movimiento constante de esas aves confirmó la presencia de un elemento extraño en la ladera profunda de la montaña.

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“Me dirigí hacia el filo, hacia un punto que tenía más o menos visibilidad del lugar donde me encontraba. Desde ahí podía visualizar el punto y veía que los gallinazos volteaban, daban rondas”, aseguró al medio.

Al descender la pendiente, el campesino divisó tonalidades atípicas entre la vegetación. Distinguió manchas de varios colores pero sin lograr identificar de inmediato la figura humana completa desde su ubicación previa.

El testigo aseguró ver “un parche blanco allá, pero no se veía ningún cuerpo, no se veía nada. Solamente se alcanzaba a ver algo como café y algo como rojo”, describiendo la escena presenciada.

Luego de confirmar el lamentable suceso, el campesino informó con rapidez a los cuadrantes para coordinar la inspección técnica del cadáver de Michelle Dayana. Las autoridades acudieron al paraje rural para ejecutar las diligencias judiciales urgentes de levantamiento.

“Gracias a Dios, se rescató el cuerpo y se le va a dar cristiana sepultura. Yo hice lo correcto: avisar, porque, si no, ese cadáver habría quedado por allá impune. Es muy triste que eso pase”, finalizó su relato.

Por su parte, Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía del departamento antioqueño aseguró que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para conocer lo que ocurrió con la menor tras salir de su vivienda el pasado 24 de agosto.

“Puntualmente contra alguien específico no hay investigaciones; obviamente, de acuerdo con lo que mencioné de la ubicación del cuerpo, es muy probable que la niña o el cuerpo no haya llegado por sus propios medios a ese punto donde fue encontrado. Porque son 3 km y en una zona que es bastante agreste, pues de una u otra manera la pudieron haber llevado o bien pudieron haber trasladado el cuerpo, determinar que se puede haber caído y todas esas cosas, pero esperamos realmente que Medicina Legal nos dé un aporte importante sobre lo que pasó con ella”, sentenció.

¿Qué hacer si encuentra un cadáver en Colombia?

Encontrar un cadáver en cualquier lugar de Colombia exige actuar con extrema cautela y seguir los protocolos judiciales vigentes. La ciudadanía debe evitar alterar el lugar del hallazgo para proteger las evidencias.

La primera medida consiste en comunicarse inmediatamente con la línea gratuita de emergencia 123. Este canal conecta de manera directa con los cuadrantes de la Policía Nacional de Colombia para reportar el suceso.

Asimismo, la persona debe retirarse a una distancia segura sin tocar el cuerpo ni modificar los objetos circundantes. Las autoridades recomiendan impedir el paso de personas curiosas al perímetro para conservar la escena intacta.

Posteriormente, los uniformados acuden al sitio indicado para verificar la situación y acordonar el área afectada. Los agentes notifican de inmediato a las unidades de investigación criminalística de la Fiscalía General de la Nación.

Los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación o de la SIJIN efectúan la inspección técnica del cadáver. Esos especialistas recopilan huellas, pruebas físicas y material probatorio indispensable para esclarecer las causas del fallecimiento.

Al aportar los datos correspondientes, los testigos deben brindar información precisa sobre la hora y ubicación exacta del hallazgo. Suministrar detalles observados previamente facilita sustancialmente las primeras indagaciones de los agentes investigadores.

En zonas rurales o de difícil acceso, resulta necesario avisar a la junta de acción comunal o a las autoridades locales. Esos líderes comunitarios coordinan con la fuerza pública el traslado de las comisiones judiciales.

El Estado colombiano garantiza la protección confidencial de los datos de quienes reportan estos lamentables casos. La notificación oportuna evita la impunidad delictiva y permite a Medicina Legal identificar formalmente a la persona fallecida.

El cumplimiento estricto de estas pautas ciudadanas asegura el desarrollo adecuado del proceso penal. Acompañar el actuar de las autoridades institucionales salva investigaciones y fortalece la administración de justicia en todo el país.

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