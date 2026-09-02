Por: El Espectador

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Piedad Bonnett, escritora y poeta nacida en Amalfi, Antioquia, en 1951, fue seleccionada como la ganadora del Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026. Este reconocimiento destaca la trayectoria y la contribución de Bonnett a la literatura en lengua española. Según la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, la noticia fue anunciada durante la presentación oficial de la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, España, evento programado para desarrollarse entre el 21 y el 27 de septiembre de 2026, donde se entregarán varios galardones y participarán más de 160 autores, poetas y artistas.

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El Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia se suma a la lista de reconocimientos obtenidos por Bonnett, entre los cuales sobresale el Premio Reina Sofía de Poesía, que le fue otorgado en 2024 gracias a la profundidad de su obra y su manera de convertir el “dolor en arte”, de acuerdo con la información proveniente de El Espectador. Bonnett ha manifestado en Caracol Radio la importancia que le atribuye a la literatura, señalando que “la literatura ayuda a que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y al mundo”.

La formación académica de Bonnett se realizó en la Universidad de Los Andes, donde estudió filosofía y letras. A lo largo de su carrera, se ha destacado por la publicación de numerosos poemarios, entre ellos ‘De círculo y ceniza’ (1989), ‘El hilo de los días’ (1995), ‘Ese animal triste’ (1996), ‘Tretas del débil’ (2004) y ‘Explicaciones no pedidas’ (2011). Su obra literaria incluye también novelas como ‘Después de todo’ (2001), ‘Para otros se lo cielo’ (2004), ‘Siempre fue invierno’ (2007) y ‘El prestigio de la belleza’ (2010).

Una de las publicaciones más reconocidas de la autora es “Lo que no tiene nombre”, editada en 2013. Entre los libros más recientes de Bonnett están “Qué hacer con estos pedazos” y “La mujer incierta”. La entrega del premio en Murcia representa un nuevo hito para la escritora, quien con cada obra reitera el valor de la literatura como una vía para la introspección y la comprensión de lo humano.

¿Quién es Piedad Bonnett y cuáles son sus obras más importantes?

Piedad Bonnett es una escritora y poeta colombiana, nacida en 1951 en Amalfi, Antioquia, y formada en la Universidad de Los Andes en filosofía y letras. Entre sus obras más destacadas se encuentran los poemarios ‘De círculo y ceniza’, ‘El hilo de los días’, ‘Tretas del débil’ y la novela “Lo que no tiene nombre”.

¿Qué es el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia y por qué se reconoce a Piedad Bonnett?

El Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia es un galardón otorgado durante la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, en España, que reconoce a figuras destacadas de la literatura en español. En 2026, este premio fue concedido a Piedad Bonnett en reconocimiento a su trayectoria y aporte literario.

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