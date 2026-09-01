El caso de Michelle Dayana Chavarría, la niña de 6 años encontrada sin vida en zona rural de Buriticá, Antioquia, sigue dejando interrogantes mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar qué ocurrió durante los ocho días que estuvo desaparecida.

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Entre los detalles conocidos sobre el caso hay uno que llamó especialmente la atención. Según contó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, en diálogo con Noticias Caracol, la madre de la menor manifestó a los investigadores que no era la primera vez que Michelle se extraviaba.

La pequeña desapareció el pasado 24 de agosto y su cuerpo fue encontrado este lunes 31 de agosto, después de varios días de búsqueda en el municipio donde vivía junto con su madre y su padrastro.

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Michelle Dayana ya se había extraviado anteriormente, según Policía

El coronel Luis Fernando Muñoz entregó a Noticias Caracol algunos de los primeros detalles que han recopilado las autoridades sobre la vida de la niña y las circunstancias de su desaparición.

Según explicó el comandante de la Policía de Antioquia al medio de comunicación, la madre de Michelle les indicó a los investigadores que la menor ya se había perdido en otras oportunidades.

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De acuerdo con el relato conocido por Noticias Caracol, la niña solía extraviarse durante las horas de la tarde y, en ocasiones anteriores, regresaba al día siguiente.

Este antecedente ahora hace parte de los elementos que las autoridades tienen en cuenta para reconstruir lo ocurrido durante la última desaparición de la menor.

El coronel Muñoz también señaló al informativo que Michelle tenía condiciones médicas particulares, entre ellas autismo y epilepsia. Estos aspectos están siendo evaluados dentro de las diferentes hipótesis que se analizan para establecer qué pudo haber pasado.

Sin embargo, las causas exactas de su muerte todavía no han sido determinadas oficialmente y será necesario esperar los resultados de los análisis técnicos y forenses.

Campesino encontró el cuerpo de la niña en zona rural

El hallazgo que confirmó el peor desenlace ocurrió durante la tarde del lunes 31 de agosto, aproximadamente entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde. Un campesino que se encontraba trabajando en una finca de la zona notó la presencia de varios gallinazos, situación que despertó su atención.

Al acercarse al lugar, encontró un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición y dio aviso inmediato a los organismos de emergencia. Bomberos, Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación llegaron posteriormente al sector para adelantar la inspección y recuperar el cadáver.

El cuerpo fue localizado a aproximadamente tres kilómetros del casco urbano de Buriticá, municipio desde donde se había perdido el rastro de Michelle Dayana el 24 de agosto.

El comandante Luis Fernando Muñoz explicó a Noticias Caracol que una de las pistas para la identificación inicial fue una prenda de vestir encontrada en el lugar.

De acuerdo con la información entregada al medio, se trataba de una blusa roja que coincidía con la ropa que la menor llevaba el día en que desapareció y con la descripción suministrada previamente por su familia.

Medicina Legal deberá establecer qué ocurrió con Michelle Dayana

El cuerpo de la niña fue trasladado a Medellín, donde el Instituto de Medicina Legal deberá practicar los análisis necesarios para establecer las causas y las circunstancias de su fallecimiento.

La búsqueda había comenzado desde el mismo momento en que se reportó la desaparición. Durante los primeros días participaron organismos de socorro y guías caninos especializados.

Al no obtener resultados, las labores cambiaron posteriormente de estrategia hasta que un campesino encontró el cuerpo. Ahora, el CTI y la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia tienen la tarea de reconstruir el recorrido de Michelle y determinar qué ocurrió desde el momento en que desapareció hasta su hallazgo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó sus condolencias a la familia y pidió a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles para esclarecer el caso y establecer si existieron responsables.

Mientras avanza esa investigación, la revelación hecha por la Policía a Noticias Caracol, sobre las ocasiones anteriores en las que Michelle se había extraviado, se suma a los elementos que deberán ser analizados para entender las circunstancias de esta tragedia que conmocionó a Buriticá y a todo Antioquia.

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