Un video que circula este martes muestra los momentos de angustia que vivieron estudiantes y profesores del colegio Fabio Vásquez Botero, en Dosquebradas, Risaralda, durante el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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(Vea también: Nuevo temblor sacudió Chocó este martes en la tarde: ¿dónde fue y de qué magnitud?

Las imágenes permiten observar cómo los alumnos intentan evacuar las instalaciones mientras diferentes elementos de la estructura comienzan a desprenderse y caer.

Algunos estudiantes corren para ponerse a salvo, mientras otros buscan ayudar a sus compañeros en medio del polvo, los escombros y la confusión.

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Este es el video de ese momento, compartido por el medio Pereira en vivo:

#IMPACTANTE. Revelan videos de los momentos de terror que vivieron estudiantes del Col/Fabio Vásquez Botero en D/bradas (R/ralda) durante terremoto del 10AGO. Los alumnos quedaron atrapados en medio del pánico y mientra instalaciones se sacudían violentamente por el potente sismo pic.twitter.com/NhACNPROAl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 1, 2026

El relato del rector del colegio, Julio Andrés Hurtado, permite dimensionar el riesgo que enfrentaron las personas que estaban dentro de la institución. Según explicó, en ese momento había cerca de 600 personas entre estudiantes, docentes, directivos y trabajadores.

La jornada académica había comenzado desde las primeras horas de la mañana y los estudiantes ya se encontraban en sus salones cuando comenzó el fuerte movimiento telúrico.

Los profesores activaron los protocolos de evacuación que habían sido practicados previamente. Sin embargo, la emergencia evolucionó en cuestión de segundos.

Parte del cuarto piso se desplomó apenas comenzó el terremoto

Uno de los datos más impactantes entregados por el rector es el tiempo que transcurrió entre el comienzo del sismo y el deterioro de la estructura.

De acuerdo con Julio Andrés Hurtado, aproximadamente 15 o 20 segundos después de iniciado el movimiento comenzó el desplome de parte del cuarto piso del colegio.

El video permite observar la dimensión de lo ocurrido. Mientras los estudiantes avanzan por las rampas para salir de la institución, a su alrededor se desprenden paredes, ladrillos y otros elementos de la edificación.

La situación desató momentos de enorme tensión, pues la evacuación se produjo mientras diferentes partes de la estructura continuaban cayendo.

El terremoto también dejó una víctima mortal en esta institución educativa: un estudiante de grado 11 falleció durante la emergencia. Además, diferentes reportes señalan que hubo más de 30 personas heridas, entre ellas seis docentes.

El caso del Fabio Vásquez Botero se convirtió así en uno de los episodios más dramáticos registrados en establecimientos educativos afectados por el terremoto del 10 de agosto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.