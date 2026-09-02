Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Pedro Hernán Tolosa cumple 13 días en una compleja protesta frente a las oficinas de la empresa Movilizando Ibagué. El hombre permanece encadenado a su buseta, identificada con el número LO 739, desde el 20 de agosto, fecha en la que decidió instalarse en el lugar como medida extrema ante la falta de respuestas satisfactorias a sus solicitudes. Afirma que el principal objetivo de su protesta es lograr que la empresa le autorice sacar el vehículo de esa operadora para trasladarlo a otra, ya que considera que la relación actual sólo le ha traído dificultades económicas.

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En un mensaje dirigido a este medio, el martes primero de septiembre Tolosa resumió la situación: "Hoy primero de septiembre me encuentro todavía acá en la protesta. 12 días, 10 noches en la protesta acá con la operadora Movilizando Ibagué y Andrés López de Logalarza con la buseta LO 739". De acuerdo con su relato, la buseta permanece detenida frente a la sede de la empresa desde el inicio de la protesta y hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo ni se vislumbra una conciliación.

Tolosa asegura haber agotado varias vías institucionales para buscar una solución, como presentar derechos de petición y requerimientos formales de conciliación, pero sostiene que no ha encontrado receptividad por parte de Movilizando Ibagué. Insiste en que su vehículo está completamente apto para operar, sin embargo, desea retirarlo de la empresa para ofrecerlo a otra operadora. El propietario sostiene que su caso representa una problemática más general en el sistema de transporte colectivo en la ciudad, donde muchos dueños de vehículos sufren dificultades semejantes.

El origen del conflicto, de acuerdo con el relato del afectado, se remonta a un accidente ocurrido en 2022. Luego de ese hecho, se habría establecido un acuerdo económico aproximado de 50 millones de pesos, de los cuales una aseguradora aportó cerca de 42 millones y la empresa cubrió 8 millones. No obstante, Tolosa afirma que posteriormente surgió una discusión sobre el último monto, y lamenta que la buseta haya sumado un prolongado periodo fuera de operación, generándole pérdidas estimadas en más de 42 millones de pesos, calculadas por 170 días sin prestar servicio y 250.000 pesos diarios.

Además de las pérdidas económicas causadas por la inactividad del vehículo, Tolosa asegura que ha enfrentado gastos adicionales para la consecución de conductores, pues ha presentado a seis personas, pero los procesos no prosperaron y los costos no fueron compensados. Mientras espera una conciliación, el propietario asegura que continuará con su protesta. Se solicitó la versión de Logalarza sobre la polémica, pero no fue posible obtener una respuesta oficial hasta el momento.

¿Por qué Pedro Hernán Tolosa inició su protesta frente a Movilizando Ibagué?

Tolosa decidió comenzar la protesta al no recibir respuestas a sus intentos de conciliar con Movilizando Ibagué para retirar su buseta LO 739 de la empresa y trasladarla a otra operadora. Su objetivo es recuperar el control de su vehículo ante las pérdidas económicas sufridas y la imposibilidad de ponerlo a trabajar, situación que se agravó tras un accidente en 2022 y diferencias económicas posteriores.

¿Cuáles son las principales pérdidas económicas que denuncia Pedro Hernán Tolosa?

El propietario asegura que ha perdido alrededor de 42,5 millones de pesos debido a los 170 días en los que su buseta permaneció fuera de servicio, tomando como referencia un ingreso diario de 250.000 pesos. Además, suma gastos adicionales en el proceso de búsqueda de conductores, los cuales no habrían sido reembolsados por la operadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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