Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una familia en el barrio San Carlos, ubicado en la comuna Cuatro de Ibagué, enfrenta una difícil situación debido a la salud de Alicia Rincón, una adulta mayor de 70 años que reside en Anzoátegui y depende de un marcapasos desde hace 11 años. La preocupación aumenta porque, según explicaciones de su hija, Andrea González, en febrero de este año el dispositivo fue reprogramado, extendiendo su vida útil por aproximadamente nueve meses más, de acuerdo con la información suministrada por especialistas.

Sigue a PULZO en Discover

Ante la inminencia del vencimiento de la batería, Andrea inició desde mayo los trámites necesarios para gestionar el cambio del marcapasos, esperanza que cada día se ve más lejana. Según relató, ha buscado la autorización del procedimiento ante la Empresa Promotora de Salud (EPS) Asmet Salud pero hasta el momento no ha recibido respuesta satisfactoria. Los obstáculos no han parado allí. La familia se ha enfrentado a persistentes dificultades, pues al acercarse a diferentes instituciones, el principal inconveniente ha sido la falta de acceso a la especialidad y la existencia de convenios vigentes que permitan realizar la intervención.

La progenitora ha recibido instrucciones para presentarse en centros médicos ubicados en Bogotá, Ibagué y Neiva. Sin embargo, en varias oportunidades le han notificado que la EPS Asmet Salud no tiene convenio con esas instituciones para cubrir la intervención requerida. Además de acudir a hospitales y entidades médicas, Andrea llevó el caso ante la Gobernación del Tolima e hizo gestiones ante otras autoridades de salud. Reporta que mantuvo contacto con el Ministerio de Salud, aunque tampoco ha logrado una solución con este organismo hasta la fecha.

La angustia crece a medida que el tiempo se agota. En palabras de Andrea: “Nos sentimos como en un círculo vicioso donde no encontramos respuesta ante la situación de mi mamá”. La familia recalca que, de acuerdo con las últimas indicaciones médicas, únicamente quedarían uno o dos meses de funcionamiento de la batería del marcapasos, por lo que piden celeridad en la atención. Alicia, preocupada, le manifestó esta semana a su hija: “Yo no me quiero morir, yo quiero ver crecer a mis nietos”. Por ello, hacen un llamado urgente tanto a autoridades municipales y departamentales como al Ministerio de Salud, con la esperanza de conseguir pronto una respuesta que permita realizar el cambio del dispositivo antes de que sea demasiado tarde.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el principal problema que enfrenta la familia de Alicia Rincón en la gestión de la salud?

El principal problema radica en la dificultad para encontrar una institución que, además de contar con la especialidad necesaria, tenga convenio con la EPS Asmet Salud para autorizar y realizar el cambio de marcapasos. Esta situación ha llevado a la familia a un prolongado proceso sin respuestas claras, a pesar de acudir a hospitales en diversas ciudades y gestionar el caso ante diferentes autoridades.

¿Por qué es urgente el cambio de marcapasos en el caso de Alicia Rincón?

La urgencia se debe a que la batería del marcapasos, según los especialistas consultados, tiene un funcionamiento garantizado solo por uno o dos meses más. Si no se cambia a tiempo, la salud y la vida de Alicia Rincón estarían en riesgo, razón por la cual su familia solicita una pronta intervención por parte de las autoridades de salud.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.