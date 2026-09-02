Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de su programa denominado Nidos, presenta una nueva propuesta digital llamada ‘Velú’, que estará disponible para las familias bogotanas del 5 al 30 de septiembre de 2026. Esta experiencia escénica digital, dirigida especialmente a la primera infancia —es decir, a niñas y niños de 0 a 5 años—, aparece como un plan innovador en la agenda cultural de Bogotá, según información publicada en el portal oficial de la Alcaldía.

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De acuerdo con Idartes, ‘Velú’ es una obra digital pensada para que los más pequeños exploren y experimenten junto a madres, padres o cuidadores, quienes deben acompañar siempre la interacción de las niñas y los niños con este tipo de contenidos. Esta mediación es esencial para un adecuado aprovechamiento pedagógico y lúdico, ya que la propuesta de Nidos se centra en el juego, el estímulo sensorial y el acceso a manifestaciones artísticas apropiadas para la edad.

En la puesta en escena de ‘Velú’, tres personajes se sumergen en un entorno de juego construido a partir de elementos tanto cotidianos como inesperados. La obra invita al público infantil a descubrir diversas formas de movimiento, interacción y comunicación a través de escenas de exploración. Uno de los aspectos que más destaca la iniciativa es el énfasis en el diálogo no verbal: la comunicación no se basa exclusivamente en palabras, sino que utiliza el cuerpo, el sonido y la imagen para favorecer una experiencia sensorial y emocional profunda.

El resultado es la creación de un espacio de encuentro entre actores y público, donde los gestos, la curiosidad y la experimentación física abren nuevas puertas para el aprendizaje temprano y la expresión. Así, ‘Velú’ representa un aporte a la cultura infantil y familiar de Bogotá, y puede disfrutarse gratuitamente en el periodo señalado, accediendo al contenido digital dispuesto por el programa Nidos, de Idartes, según la información oficial publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder gratis a la obra digital ‘Velú’ del programa Nidos en 2026?

Según el portal de la Alcaldía de Bogotá, usted podrá disfrutar de ‘Velú’ de manera gratuita del 5 al 30 de septiembre de 2026, únicamente ingresando al sitio oficial del programa Nidos donde estará alojado el contenido digital.

¿En qué consiste el enfoque sensorial y no verbal de ‘Velú’ para la primera infancia?

La obra digital ‘Velú’ prescinde del lenguaje verbal tradicional y promueve la exploración a través de gestos, sonidos, imágenes y movimientos, permitiendo que niños y niñas de 0 a 5 años descubran múltiples formas de comunicarse y aprender en compañía de sus cuidadores, de acuerdo con la información divulgada por Idartes y el programa Nidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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