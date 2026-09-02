Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Caja de la Vivienda Popular (CVP) llevará a cabo una jornada informativa el jueves 3 de septiembre de 2026, en la localidad de Bosa. El evento se realizará en el Salón Comunal de Bosa Palestina, desde las 8:30 a. m., en la calle 68B # 81C-37 Sur, con el propósito de divulgar la oferta del subsidio ‘Mejora tu Casa’. Esta ayuda estatal alcanza hasta 15 salarios mínimos y está dirigida a familias bogotanas que buscan mejoras significativas en su calidad de vida, especialmente aquellas que más lo requieren, según la información oficial publicada en bogota.gov.co.

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Durante la jornada, los asistentes podrán conocer los detalles del programa, en qué consiste el subsidio y cuáles son los pasos necesarios para postularse. Una de las particularidades de este apoyo es su carácter selectivo, ya que no está disponible para todas las viviendas ni hogares. Entre los requisitos se encuentran: que la persona que solicita el subsidio sea mayor de edad, jefe o jefa de hogar, y además propietaria o poseedora del inmueble postulado, lo que puede demostrarse a través de diversos documentos si no se cuenta con los títulos de propiedad tradicionales. La acreditación de posesión debe contemplar al menos tres años de antigüedad.

Otros criterios incluyen que ningún integrante del hogar sea dueño de otro inmueble distinto al que se postula en el país, que el avalúo catastral de la vivienda no supere los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), y que tanto la ubicación como el uso de la vivienda sean residenciales y en barrios legalizados. Además, solo pueden aplicar hogares con ingresos inferiores a 4 SMMLV que no hayan recibido ningún subsidio de vivienda en la última década ni tengan sanciones previas relacionadas con estas ayudas. Las intervenciones en áreas protegidas o de reserva ambiental están prohibidas, excepto si la autoridad ambiental competente hace una excepción específica.

Quienes deseen postularse deben presentar una carpeta con documentos organizados y legibles, entre los que destacan: recibo del impuesto predial, fotocopias de las cédulas de los miembros familiares, evidencias de propiedad o posesión, y, en casos aplicables, certificados de discapacidad o de población vulnerable, este último expedido por el Ministerio del Interior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio ‘Mejora tu Casa’ en Bogotá?

Entre los principales requisitos para participar en el programa ‘Mejora tu Casa’ se encuentra que la persona postulante sea jefe o jefa de hogar y propietaria o poseedora del inmueble, con documentos que puedan avalar la posesión por al menos tres años. Adicionalmente, el hogar no debe ser dueño de otra vivienda diferente a aquella por la que se postula, el avalúo catastral de la propiedad debe ser menor a 150 SMMLV, la vivienda ha de estar ubicada en un barrio legalizado y tener uso habitacional, y los ingresos familiares deben ser inferiores a 4 SMMLV. También es indispensable que los postulantes no hayan recibido subsidios de vivienda en los últimos 10 años ni tengan sanciones asociadas a subsidios previos.

¿Qué documentos se deben entregar para aplicar al subsidio ‘Mejora tu Casa’?

Para postularse al subsidio, es necesario presentar una carpeta con la siguiente documentación fundamental: la fotocopia del último recibo del impuesto predial, copias de las cédulas de todos los miembros del hogar, prueba de propiedad (o, en su defecto, de posesión acreditada por al menos tres años), y certificados médicos o de población vulnerable si aplica. La carpeta debe estar marcada claramente con el número de celular y correo electrónico del solicitante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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