Por: El Espectador

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El presupuesto presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027 ha suscitado distintas reacciones, especialmente por el recorte del 37 % en la asignación para la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), lo que implica COP 133.000 millones menos para el año venidero. Esta medida ha generado preocupación en el Consejo Nacional de Reincorporación Componente Comunes, que advierte sobre las posibles consecuencias negativas para quienes avanzan en procesos de transición hacia la vida civil tras desarmarse. Laura Villa, vocera del Consejo, manifestó la importancia de no debilitar la implementación del Acuerdo de Paz por falta de financiación o de respaldo institucional, a una década de su firma, y enfatizó la necesidad de garantizar recursos, capacidades y voluntad política. Según declaró Villa, “la paz no se implementa con recortes, se construye con garantías, recursos y voluntad de cumplir”.

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A pesar de este recorte para la ARN, el documento presupuestal enviado al Congreso destina varias partidas a la implementación del acuerdo. Entre ellas se encuentra una asignación de COP 821.803 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que representa un aumento del 10,4 % comparado con el presupuesto de la administración anterior. Así mismo, la Unidad de Restitución de Tierras verá incrementado su presupuesto en un 8,8 %, alcanzando COP 514.471 millones para 2027. No obstante, otras entidades sufren reducciones: la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá un recorte del 2,6 %, es decir, cerca de COP 5.000 millones menos.

Un punto relevante es la exclusión en el documento presupuestal de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, cuyo cierre había sido anticipado por De la Espriella antes de su posesión. El Gobierno afirma que los fondos destinados a la paz se están identificando de forma clara y transparente dentro del presupuesto nacional, con facilidades para su supervisión y rendición de cuentas. Además, recalca que el dinero para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP) no solo está concentrado en entidades especializadas. Otras instituciones con participación en el proceso también recibirán recursos bajo este enfoque.

El plan del Gobierno De la Espriella contempla, en total, asignar COP 20,9 billones al cumplimiento del acuerdo de La Habana. Este monto será ejecutado por 48 entidades, de los cuales COP 7,54 billones serán recursos de inversión y COP 13,3 billones para gastos de funcionamiento, ajustados al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Plan Marco de Implementación (PMI).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el recorte al presupuesto de la Agencia de Reincorporación y Normalización en el proceso de paz?

El recorte del 37 % al presupuesto de la Agencia de Reincorporación y Normalización, equivalente a COP 133.000 millones menos, genera inquietud sobre la continuidad y efectividad del proceso de reincorporación de excombatientes. Voceros como Laura Villa advierten que disminuir los recursos puede debilitar la implementación del Acuerdo de Paz y ponen en riesgo los programas que incentivan el tránsito de quienes dejan las armas a la vida civil.

¿Qué entidades reciben más presupuesto para la paz y cuáles sufren recortes en 2027?

De acuerdo con el documento presentado al Congreso, en 2027 la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá un aumento del 10,4 % con una asignación de COP 821.803 millones, y la Unidad de Restitución de Tierras recibirá un incremento del 8,8 %, alcanzando COP 514.471 millones. Por el contrario, la Agencia de Reincorporación y Normalización y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas presentan recortes del 37 % y 2,6 %, respectivamente, mientras la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz queda excluida del presupuesto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.