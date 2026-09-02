La movilidad vial en Colombia quedó bajo lupa de los transportadores a nivel nacional luego de la información por parte del Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella.

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Los empresarios de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros respaldaron la intervención de las vías rurales y la ejecución de obras estratégicas anunciada por la Ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Sin embargo, advirtieron que la verdadera conexión del país exige reducir trámites, revisar la regulación, mejorar la seguridad y garantizar la continuidad del servicio de transporte intermunicipal en todo el país.

Por eso, ante el llamado de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, a abrir un diálogo permanente con el sector, los transportadores ponen sobre la mesa una agenda que consideran urgente para que la nueva política de conectividad tenga resultados concretos.

La propuesta de los transportadores prioriza la eliminación de trámites que hoy dificultan la operación, revisar las nuevas normas que afectan al sector y establecer reglas claras e iguales para todos.

También plantea revisar los sistemas de control y reporte impuestos por la Supertransporte y que están generando nuevas obligaciones y costos para las empresas, especialmente para las de menor tamaño.

Para el gremio, reducir estas cargas es urgente para facilitar la operación, recuperar la dinámica del sector y acelerar la reactivación de las empresas afectadas por el terremoto.

A esto se suma la necesidad de fortalecer la seguridad en las carreteras, garantizar la continuidad del servicio cuando se presentan bloqueos o situaciones que afectan la movilidad.

Para los gremios, una política de conectividad regional debe asegurar no solo que exista una vía, sino que los buses puedan transitar sin dificultad y que los cientos de pasajeros puedan llegar a sus destinos.

Los transportadores también consideran que llegó el momento de modernizar las reglas del sector, con una reforma integral del Decreto 1079 de 2015, con una regulación acorde con la realidad actual del transporte intermunicipal y con menores cargas administrativas.

La petición ahora es convertir el diálogo en acciones concretas y resultados. “Conectar las regiones, no es solo mejorar las vías, es destrabar el transporte para que la gente pueda desplazarse, estudiar, trabajar, ir al médico o vender sus productos y regresar a sus destinos de manera segura”, aseguraron los empresarios.

¿De qué trata el Decreto 1079 de 2015?

El Decreto 1079 de 2015 constituye el reglamento único reglamentario del sector transporte en Colombia. Esta normativa nacional compila y reordena todas las disposiciones ejecutivas previas que rigen la movilidad del país.

El Ministerio de Transporte expidió esta norma amplia para unificar la regulación técnica vigente. El documento establece pautas claras sobre la prestación de servicios de movilidad terrestre, marítima, fluvial, férrea y aérea.

Asimismo, el decreto fija los requisitos institucionales exigidos a las empresas intermunicipales para obtener la habilitación operativa. La regulación busca garantizar condiciones de calidad, seguridad y eficiencia en el traslado de viajeros.

La norma abarca parámetros específicos sobre la homologación de vehículos, tarjetas de operación e inspecciones técnicas. Igualmente, determina las obligaciones operativas de los propietarios y conductores adscritos al transporte público masivo.

En cuanto a la infraestructura vial, esta disposición recopila las políticas públicas relativas al uso de las carreteras nacionales. Las autoridades fundamentan sus controles operativos e inspecciones en los principios contenidos en el texto normativo.

Por su parte, los empresarios del gremio señalan la urgencia de actualizar varios artículos de este compendio jurídico. Los transportadores consideran necesario adaptar el texto a las realidades económicas y tecnológicas actuales.

Proponer una modernización del Decreto 1079 de 2015 pretende reducir cargas administrativas innecesarias para las compañías. La reforma busca agilizar trámites burocráticos y mejorar la competitividad operacional en todas las regiones colombianas.

El Gobierno nacional mantiene este articulado como el instrumento principal para supervisar la movilidad en el territorio. Las autoridades aplican sus mandatos para sancionar irregularidades y organizar el tránsito de pasajeros y carga.

Consultar esta directiva normatividad resulta indispensable para los actores del sector del transporte público y privado. El cumplimiento de sus directrices asegura la legalidad de los servicios y protege los derechos de los usuarios.

La consolidación normativa facilita la aplicación uniforme de reglas de juego transparentes para todas las empresas de transporte. Mantener actualizados estos preceptos legales fortalece el desarrollo económico de la infraestructura nacional de movilidad.

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