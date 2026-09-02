Un hombre que viajaba en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) protagonizó un momento de tensión luego de molestarse con los pasajeros por la cantidad de dinero que había recibido como limosna, relató El Tiempo. El episodio quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

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Según lo recopilado por El Tiempo, el sujeto comenzó reclamando por el lugar donde el conductor debía detener el vehículo. Con tono agresivo, cuestionó que el bus no parara donde él esperaba y señaló: “¿Acá no hay paradero? ¿Cómo así? El paradero es allá en el semáforo, a mí no va a dejar donde quiera”.

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La situación escaló cuando el hombre habló sobre el dinero que había recibido de los pasajeros. Aseguró que entre unas 40 personas solamente había reunido 1.000 pesos y expresó su molestia con una frase que aumentó la tensión dentro del vehículo: “Mil pesos vea, dizque mil pesos como entre 40 pasajeros”.

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Posteriormente, el hombre lanzó amenazas mientras continuaba dentro del SITP y llegó a mencionar un cuchillo. “Yo cojo un cuchillo y yo soy una bestia, yo soy un animal atravesado. O me atraviesan o los atravieso, pero algo tiene que pasar”, afirmó. Además, hizo referencia a un supuesto pasado en prisión al señalar que estuvo “10 años en cana, seis cárceles, 35 pabellones”, recopiló El Tiempo.

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