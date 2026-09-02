Por: El Espectador

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En los últimos meses, tras los recientes golpes propinados al denominado ‘Tren de Aragua’ en Bogotá, han surgido nuevas disputas en algunas zonas estratégicas de la ciudad, especialmente en Engativá. De acuerdo con la información de la Policía Metropolitana de Bogotá, facciones residuales que hicieron parte de la organización criminal han intentado establecer control propio. Entre ellas se encuentra el grupo conocido como ‘El Hampa’ o ‘Antitren’, una banda conformada por exintegrantes del Tren de Aragua que, según las autoridades, trató de sembrar miedo entre los comerciantes del barrio Unir.

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El más reciente operativo articulado por el GAULA, unidad especializada de la Policía Nacional de Colombia dedicada a combatir delitos como la extorsión y el secuestro, permitió la captura de tres presuntos miembros de esta estructura criminal. Entre ellos se encuentra alias ‘Javi’, identificado como coordinador de las actividades ilícitas de la banda en Engativá, y alias ‘Johngel’ y ‘Merlín’, quienes, según datos proporcionados por la Policía, se ocupaban de entregar panfletos con amenazas directas y de intimidar a los negociantes de la zona.

El método de intimidación que empleaban —según relatan las autoridades— consistía en exigir sumas entre 15 y 20 millones de pesos colombianos a los comerciantes como una extorsión a cambio de no atentar contra sus vidas o la integridad de sus negocios. Las advertencias se hacían mediante comunicaciones escritas (panfletos) y mensajes enviados por la aplicación WhatsApp. En caso de negativa, los delincuentes presuntamente perpetraban ataques armados contra las fachadas de los negocios durante la noche, como quedó registrado en el caso de una vidriería que fue blanco de impactos de bala tras la negativa a pagar.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la investigación estableció que al menos cinco comerciantes habrían caído víctimas de este grupo delincuencial. Como parte del operativo, las autoridades incautaron una granada, un dispositivo móvil y panfletos intimidatorios. El golpe a la red delictiva, aseguran, afectó una renta criminal mensual que superaba los 20 millones de pesos. Los detenidos fueron judicializados por extorsión y delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, y un juez dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes integraban la banda ‘El Hampa’ o ‘Antitren’ en Engativá?

La banda estaba compuesta por exintegrantes del ‘Tren de Aragua’, organización criminal de la que se desprendieron tras recientes operativos en Bogotá. Según la Policía, los capturados, identificados como alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, desempeñaban roles principales en la coordinación e intimidación de comerciantes en el barrio Unir de Engativá.

¿Cómo operaba la extorsión a comerciantes en Engativá según la Policía?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el grupo exigía pagos de entre 15 y 20 millones de pesos a los comerciantes a cambio de no atentar contra ellos ni sus negocios. Utilizaban panfletos y mensajes por WhatsApp para amenazar, y en caso de incumplimiento, atacaban con armas de fuego las fachadas de los locales comerciales durante la noche.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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