Una devastadora inundación repentina golpeó este miércoles 26 de agosto el punto fronterizo de Rasuwagadhi, en el distrito de Rasuwa (Nepal), en la frontera con el Tíbet controlado por China, arrasando aldeas, infraestructuras y dejando un saldo preliminar de al menos 18 personas muertas y cerca de 400 viajeros desaparecidos.

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Según reportes de la policía nepalí citados por la BBC, se habían confirmado 18 fallecidos: uno en Rasuwa, siete en Nuwakot, seis en Dhading y cuatro en Gorkha. La Junta de Turismo de Nepal informó que 384 viajeros figuran como desaparecidos, de los cuales 291 son extranjeros (entre ellos más de 100 indios, 12 británicos, malayos, estadounidenses y nacionales de otros países) y 93 nepalíes, muchos de ellos peregrinos o turistas que se dirigían hacia el Kailash Mansarovar o se encontraban en la zona de Langtang.

Acá, un video de lo sucedido:

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Al menos 380 personas desaparecidas tras inundación repentina cerca de la frontera entre Nepal y Tíbet. pic.twitter.com/CnEquzDsFh — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 26, 2026

La crecida del río Bhote Koshi, que desciende desde el lado tibetano, impactó con fuerza las localidades de Timure, Syapru Besi y el propio puesto de Rasuwagadhi. El Puente de la Amistad (también conocido como Miteri Bridge), reconstruido tras una inundación similar en julio de 2025, fue completamente arrastrado por las aguas.

Videos que circularon en redes muestran puentes colapsando y edificios de varios pisos derrumbados por la fuerza de la corriente. También resultaron gravemente dañadas las instalaciones aduaneras, tres puestos policiales, vehículos, mercancías y tramos de carretera que suman unos 42 kilómetros entre Betrawati y Rasuwagadhi, según reportes del Kathmandu Post y autoridades locales.

Acá, más imágenes de la tragedia:

Momento en que las inundaciones repentinas arrasaron varias casas y un puente cerca de Trishuli Bazar en Nepal. pic.twitter.com/N3ReIg6ce8 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 26, 2026

En el lado chino se presentó un deslizamiento de lodo y rocas que golpeó el puerto de Gyirong (Kerung), causando “víctimas importantes” y personas desaparecidas. El presidente Xi Jinping ordenó esfuerzos máximos de búsqueda y rescate, según la BBC.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, explicó ante el Parlamento que un terremoto registrado alrededor de las 8:37 a. m. hora local habría desencadenado una avalancha, que a su vez provocó la inundación, según información preliminar.

Autoridades nepalíes y expertos señalaron que no se registraron lluvias intensas en el lado nepalí, por lo que se investigan también hipótesis de desbordamiento de un lago glaciar o el colapso de un embalse temporal formado por un deslizamiento en territorio tibetano.

Acá, más imágenes:

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. 🙏 https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Las operaciones de rescate continúan con helicópteros del Ejército nepalí y equipos de seguridad, aunque los altos niveles del río han dificultado los aterrizajes en algunas zonas. Se han rescatado a varias decenas de personas.

Este incidente se produce poco más de un año después de la inundación de julio de 2025 en el mismo punto, atribuida a un estallido de lago glaciar, que también destruyó el puente y cerró el paso fronterizo durante meses.

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