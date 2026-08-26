Una catástrofe natural de proporciones descomunales golpeó este miércoles 26 de agosto la región nororiental de Nepal, en el distrito de Rasuwa, zona fronteriza con el Tíbet (China). Una enorme inundación, acompañada de un masivo deslave de lodo y rocas, arrasó con pueblos enteros, mercados, tramos viales y proyectos hidroeléctricos, dejando un saldo preliminar de al menos 16 personas fallecidas y una cifra alarmante de 384 desaparecidos, entre los que se encuentran ciudadanos extranjeros.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, explicó ante la Cámara de Representantes en Katmandú los factores que desencadenaron la tragedia, señalando directamente a la actividad telúrica registrada horas antes. De acuerdo con el funcionario, el fenómeno natural se originó por un movimiento telúrico: “Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación”.

Los registros técnicos respaldan la versión oficial. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detectó a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, cuyo epicentro se situó a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari, con una profundidad superficial de 10 kilómetros. El impacto del temblor provocó que toneladas de tierra colapsaran sobre el cauce del río Bhote Koshi, generando un dique artificial que al romperse liberó una violenta riada que destruyó todo a su paso.

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En el terreno, las labores de rescate enfrentan enormes dificultades por la destrucción de la infraestructura. El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó a las agencias internacionales que el conteo oficial de víctimas mortales se elevó a 16, aunque advirtió que el balance es provisional y podría incrementarse drásticamente con el paso de las horas.

Paralelamente, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) encendió las alertas internacionales al reportar que al menos 384 viajeros permanecen sin ser localizados tras el desastre en Rasuwa. El consolidado oficial detalla que entre los desaparecidos figuran 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros, una cifra obtenida a partir de los reportes emitidos por distintas agencias de viajes que operaban en la ruta turística y comercial cercana al Tíbet. Las autoridades mantienen desplegados operativos de búsqueda y rescate en medio de complejos accesos bloqueados por el lodo y los escombros.