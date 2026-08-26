Por: Caracol TV

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La Justicia de Uruguay condenó a un hombre de nacionalidad colombiana por varios delitos relacionados con un episodio ocurrido en enero de 2025 en una vivienda ubicada en la zona de Anaconda, en La Paloma, departamento de Rocha, en Uruguay. Todo comenzó cuando autoridades locales recibieron un aviso por “gritos de auxilio” provenientes de una casa de alquiler ubicada dentro de un complejo de viviendas. Al llegar al lugar, los policías encontraron la edificación cerrada desde el interior. Ante la situación y debido a que los pedidos de auxilio continuaban, decidieron ingresar a la vivienda por una abertura, cuyo vidrio debieron romper para poder acceder.

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Dentro del inmueble localizaron a una mujer de nacionalidad colombiana, de 43 años, en una de las habitaciones utilizadas como dormitorio. La víctima estaba sentada sobre la cama y tenía las manos atadas hacia atrás. Además, llevaba una prenda alrededor del cuello que estaba siendo utilizada para ejercer presión sobre esa zona. Los funcionarios intervinieron de inmediato para auxiliarla y solicitar asistencia médica. La mujer presentaba varias lesiones producto de la agresión.

Uno de los elementos que se conocieron durante la investigación fue que la mujer cursaba un embarazo de nueve semanas cuando ocurrieron los hechos. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladada en una ambulancia hasta un centro asistencial, donde recibió atención médica. Según la información difundida por las autoridades, presentaba politraumatismos.

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El hombre que se encontraba en el lugar fue detenido por los efectivos policiales e identificaron que se trataba de la expareja de la mujer. De acuerdo con las actuaciones realizadas en la vivienda, momentos antes de la llegada de los policías el hombre había dejado un arma blanca sobre un mueble. La intervención de los funcionarios permitió asistir a la víctima y detener al presunto agresor, mientras la Fiscalía comenzó a disponer las diligencias necesarias para establecer las circunstancias del caso.(

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores encontraron además una bolsa plástica transparente que contenía una sustancia vegetal con apariencia de marihuana. Luego de tomar conocimiento de la situación, la Fiscalía ordenó diferentes actuaciones para recopilar elementos relacionados con la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes. En ese momento, la Justicia formalizó al hombre por un delito de tentativa de homicidio muy especialmente agravado y ordenó que permaneciera en prisión preventiva durante 180 días.

Tras finalizar las actuaciones judiciales, la Justicia de Rocha determinó la responsabilidad penal de “A.S.G.” por los hechos investigados. La sentencia establece una pena de ocho años de penitenciaría por un delito tentado de homicidio muy especialmente agravado, en régimen de reiteración real con un delito consumado de privación de libertad, un delito consumado de lesiones gravísimas y un delito de violencia doméstica. Además de la pena de prisión, la resolución judicial establece que, una vez cumplida la condena, el hombre deberá ser expulsado de Uruguay.

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