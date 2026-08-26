Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una tragedia de gran magnitud golpea la frontera entre Nepal y China, específicamente en la región del Himalaya, tras una avalancha que desató una inundación devastadora el 26 de agosto. Según Associated Press, al menos 22 personas han sido confirmadas como fallecidas y 384 viajeros figuran en los informes preliminares como desaparecidos o fuera de contacto. El desastre impactó áreas del distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, causando daños severos a poblaciones, carreteras y proyectos hidroeléctricos, en tanto las autoridades mantienen una amplia operación de búsqueda para dar con los desaparecidos.

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El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando el río Bhotekoshi experimentó un incremento abrupto en su caudal. Las comunidades de Timure y Syabrubesi resultaron especialmente afectadas, con viviendas, vehículos, puentes y mercados destruidos o sepultados por el lodo y las rocas arrastradas por el agua. Imágenes difundidas muestran la magnitud del daño: vehículos desparecidos y barrios enteros bajo escombros. Frente al riesgo de nuevas crecidas, las autoridades ordenaron evacuar zonas cercanas a los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani.

La explicación más aceptada entre científicos apunta a una avalancha de hielo y roca que habría bloqueado temporalmente el río Lhende, formando una “represa natural”. Al ceder, liberó una oleada súbita de agua, lodo y rocas aguas abajo. Investigadores del International Centre for Integrated Mountain Development citados por Reuters y otros medios internacionales consideran que esta hipótesis es plausible, aunque se sigue estudiando si la emergencia fue agravada por un sismo de magnitud 4,4 que precedió al desastre por siete minutos, según reportes de Reuters.

Un elemento crítico han sido los centenares de peregrinos y turistas reportados inicialmente como desaparecidos, muchos de ellos en tránsito hacia el monte Kailash, en el Tíbet, considerado sagrado para varias religiones asiáticas. Empresas turísticas en Nepal reportaron la dificultad de comunicarse, debido al colapso de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. La nacionalidad de los afectados incluye ciudadanos de India, Estados Unidos, Reino Unido, Malasia y Corea del Sur, estos últimos vinculados a proyectos hidroeléctricos.

En respuesta a la crisis, el gobierno de Nepal desplegó Ejército, Policía Nacional y Fuerza Policial Armada además de 14 helicópteros para labores de rescate y atención en terreno. Se solicitó cooperación a China e India. En China, la zona de Gyirong, en el Tíbet, también resultó afectada, y el presidente Xi Jinping ordenó la máxima movilización para rescatar ciudadanos y evitar nuevos desastres. Unos 570 rescatistas trabajan en la zona, enfrentando capas de sedimento de hasta metro y medio. Si bien el balance sigue variando, la atención se centra en prevenir una nueva avalancha, pues especialistas advierten que podría permanecer material represando parcialmente el río.

Además de las víctimas humanas, la infraestructura quedó severamente comprometida: la vía de 42 kilómetros entre Betrawati y Rasuwagadhi fue destruida y al menos el 12 % de la capacidad hidroeléctrica de Nepal está afectada, según datos de Reuters. Investigadores advierten sobre una vulnerabilidad creciente en la región debido a la acelerada pérdida de glaciares en el Hindu Kush-Himalaya.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas principales de la avalancha e inundación en el Himalaya en Nepal?

De acuerdo con investigadores citados por Associated Press y Reuters, la hipótesis principal sobre las causas de la tragedia es la caída de una avalancha de hielo y roca sobre el río Lhende, afluente del Bhotekoshi, que bloqueó temporalmente el flujo del río y creó una represa natural. Al romperse, se liberó de manera súbita una enorme cantidad de agua y sedimentos que arrasó con las poblaciones ubicadas aguas abajo. Se analiza también la posible influencia de un sismo registrado minutos antes, aunque no se ha confirmado un vínculo directo entre este y la avalancha.

¿Qué medidas han tomado Nepal y China tras la emergencia por la avalancha en el Himalaya?

Las autoridades de Nepal han desplegado Ejército, Policía Nacional, Fuerza Policial Armada y 14 helicópteros para labores de búsqueda y rescate en la zona afectada. El país también solicitó cooperación internacional a China e India. En el lado chino, el presidente Xi Jinping ordenó la movilización máxima de recursos, destinando más de 570 rescatistas para atender la emergencia en Gyirong, Tíbet. En ambos países, se mantiene vigilancia constante ante el riesgo de nuevas avalanchas o inundaciones y se han tomado medidas de evacuación preventiva en áreas vulnerables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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