Al menos 95 personas perdieron la vida y 130 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,8 registrado este martes en el condado de Tingri de la región occidental china del Tíbet que se hizo notar además en Nepal y la India, informó la agencia oficial Xinhua.

El sísmo se produjo a las 09:05 hora local (01:05 GMT) en el condado de Tingri de la prefectura de Shigatse a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China.

(Lea también: Fuerte temblor hoy de 6,3 sacude a El Salvador: se sintió en Guatemala y Nicaragua)

En el citado condado de Tingri, el más afectado, se derrumbaron más de 1.000 viviendas, según el diario Nanfang Daily.

Según Xinhua, residen en un radio de 20 kilómetros alrededor del epicentro unas 6.900 personas.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió “esfuerzos exhaustivos para salvar vidas y minimizar el número de víctimas”, al tiempo que pedía trabajar para “prevenir desastres secundarios” y “reasentar de forma adecuada a los residentes afectados”.

Two CCTV footages show strong 7.0 earthquake in Tibet region, China.

Earthquake was relatively shallow, at the depth of 10km.

At least 53 people have tragically lost their life while more than 70 are injured.

There were dozen of aftershocks in China and Nepal.#earthquake… pic.twitter.com/kFsGVwfl4f

— Disasters Daily (@DisastersAndI) January 7, 2025