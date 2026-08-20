Por: Blu Radio

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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá lamentó el fallecimiento de un menor de edad, ocurrido en la tarde de este jueves en el Parque Metropolitano de las Aguas, en el municipio de Barbosa.

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“Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento tan difícil”, resaltó el Área Metropolitana en un comunicado

Desde el momento en que se presentó la emergencia se activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, articulando la respuesta con los organismos de socorro, personal de salud y las autoridades competentes.

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“La entidad ha dispuesto apoyo humano, psicológico y logístico para la familia, y continuará brindando el acompañamiento que sea requerido”, subrayó la nota.

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La noticia del deceso del menor en el Parque Metropolitano de las Aguas, en Barbosa, municipio localizado al norte del Valle de Aburrá, causó mella entre las autoridades distritales de Medellín, y el alcalde Federico Gutiérrez se expresó sus condolencias a través de su cuenta de X.

“No hay palabras suficientes para acompañar a una familia que atraviesa un dolor tan grande. Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín estamos atentos y dispuestos a acompañarlos en este momento tan difícil”, señaló el alcalde de Medellín en su trino.

Me duele profundamente la muerte de un menor en el Parque de las Aguas. No hay palabras suficientes para acompañar a una familia que atraviesa un dolor tan grande. Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 20, 2026

Las autoridades adelantan las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Por respeto a la familia, al debido proceso y a las investigaciones en curso, serán los organismos competentes de establecer las causas.

El Área Metropolitana está brindando toda la colaboración requerida, poniendo a disposición la información y los elementos necesarios para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

“Hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía a actuar con sensibilidad y responsabilidad, evitando la difusión de versiones no confirmadas oficialmente y a respetar el dolor que atraviesa la familia en este momento”, recalcó el Área Metropolitana en su nota.

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