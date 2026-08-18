Por: El Espectador

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El Ministerio de las Culturas tomó una decisión clave para proteger el patrimonio tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Mediante la Resolución 0536 de 2026, emitida este martes, se autorizan intervenciones de emergencia durante seis meses en Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional y Centros Históricos que resultaron afectados por el sismo. Según explicó el ministerio, las acciones se aplicarán solo a los bienes identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o por la autoridad respectiva.

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La medida busca evitar mayores daños y es exclusivamente preventiva y temporal, según precisó la ministra de Cultura, Paola Holguín. "Es muy importante que sigamos esta Resolución que desde el Ministerio de Cultura autoriza lo que es de carácter estrictamente preventivo, temporal y de emergencia", dijo Holguín. La funcionaria advirtió que las acciones permitidas están restringidas, de modo que solo se autoriza lo necesario para salvaguardar los bienes patrimoniales y garantizar la seguridad de quienes trabajen en ellos, sin permitir obras de restauración definitiva.

De acuerdo con un balance presentado por el ministerio, publicado por El Espectador, son 40 los inmuebles de valor patrimonial que sufrieron daños, ubicados en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. La prioridad inmediata consiste en estabilizar estructuras debilitadas y evitar que colapsen; por este motivo, se permite apuntalar muros y losas con soportes temporales, retirar o asegurar elementos sueltos y cubrir partes expuestas a la intemperie. Además, se autoriza cercar los predios para evitar saqueos y señalizar las áreas de mayor riesgo, según lo informado por el ministerio.

Otras acciones habilitadas incluyen el embalaje y resguardo provisional de piezas desprendidas, limpieza sin productos químicos y control de humedades o tierras que puedan agravar el daño. Para muros con grietas, se aceptan refuerzos y rellenos temporales, siempre con materiales removibles. Sin embargo, está prohibido cualquier tipo de obra definitiva, como demoliciones, reparaciones permanentes, reconstrucciones o modificaciones en el sistema estructural.

El comunicado también advierte que hay 22 bienes patrimoniales con daño alto, entre ellos la Catedral de Manizales, que probablemente requerirán restauraciones de fondo en el futuro, una solución fuera del alcance de esta resolución temporal. Cada intervención debe documentarse fotográficamente y reportarse al Ministerio de las Culturas dentro del mes siguiente a su culminación. Además, si se detecta un riesgo grave durante el proceso, las labores deben suspenderse y reportarse de inmediato a la Dirección de Patrimonio y Memoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué establece la Resolución 0536 de 2026 para la protección del patrimonio cultural tras el terremoto?

La Resolución 0536 de 2026 dicta medidas temporales y estrictamente preventivas para salvaguardar bienes patrimoniales afectados por el terremoto, permitiendo intervenciones inmediatas solo para estabilizar las estructuras y reducir riesgos, prohibiendo obras definitivas mientras se supera la emergencia.

¿Qué intervenciones están permitidas y cuáles prohibidas en los bienes culturales según el Ministerio de las Culturas?

Las intervenciones aprobadas incluyen apuntalamiento de muros, aseguramiento de piezas, limpieza delicada y cercamiento mientras dura la emergencia. En contraste, se prohíben demoliciones, reparaciones estructurales permanentes, restauraciones o cualquier obra fuera de lo estrictamente temporal y preventivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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