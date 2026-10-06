Por: Noticiero 90 minutos

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Las autoridades de tránsito de Cali han ratificado que la medida de pico y placa continuará vigente el miércoles 7 de octubre, dirigida a los conductores cuyos vehículos particulares tengan placas terminadas en 3 y 4. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Distrital, esta restricción tiene como objetivo mejorar la circulación y reducir los niveles de congestión en la ciudad. La norma estará activa desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en una franja horaria continua que los ciudadanos deben acatar para evitar sanciones.

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La rotación del pico y placa que entró en vigencia para el segundo semestre de 2026 establece que los lunes la restricción corresponde a las placas terminadas en 9 y 0; los martes a las placas 1 y 2; los miércoles a las placas 3 y 4; los jueves a las placas 5 y 6; y los viernes a las placas 7 y 8. Esta información fue confirmada públicamente por la Secretaría de Movilidad de Cali en sus canales oficiales, que hizo énfasis en la importancia de planear los desplazamientos y estar atentos a la rotación semanal.

Para quienes transiten en Cali durante los días hábiles, es crucial recordar que la medida únicamente aplicará de lunes a viernes. Existen excepciones que favorecen a motocicletas, así como a vehículos propulsados por energía eléctrica, híbridos y otros casos contemplados por la normativa distrital. Esta flexibilidad busca incentivar el uso de medios de transporte alternativos y cumplir con los lineamientos de movilidad sostenible.

La Secretaría de Movilidad precisó que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en una sanción económica, específicamente una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), junto con la inmovilización inmediata del vehículo. Solo los vehículos de emergencia, seguridad, eléctricos e híbridos, así como quienes paguen la Tasa por Congestión –destinada a permitir la libre circulación de quienes la adquieran– están exentos de esta restricción.

La etapa pedagógica de la nueva rotación se realizó del 1 al 3 de julio, permitiendo a los conductores adaptarse antes de que el 6 de julio comenzaran formalmente las sanciones económicas, como detalló la Secretaría de Movilidad en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas restringidas por pico y placa en Cali este miércoles 7 de octubre?

Según la Secretaría de Movilidad Distrital, este miércoles 7 de octubre los vehículos particulares con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción de circulación entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Esta medida hace parte de la rotación semanal establecida para el segundo semestre de 2026 y su incumplimiento acarrea sanciones económicas considerables.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali según la normativa vigente?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas y los destinados a servicios de emergencia y seguridad están exentos de la restricción de pico y placa. Además, los conductores que paguen la Tasa por Congestión pueden circular sin limitaciones durante los horarios reglamentados por la normativa distrital.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.