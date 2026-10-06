Por: Noticiero 90 minutos

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El calendario académico para el año lectivo 2026 en Cali ya está definido, de acuerdo con la Resolución No. 06508 de 2025 expedida por la Secretaría de Educación Distrital. Este documento establece una planificación que comprende 40 semanas de actividades académicas y 12 semanas de receso para los estudiantes, dando claridad tanto a las instituciones educativas oficiales como a las familias. Según la Secretaría de Educación de Cali, el calendario comenzó a regir desde el 12 de enero con el inicio de la semana de desarrollo institucional, y a partir de ese momento se determinó también la fecha de inicio de clases para los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO).

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Carlos Fernando Beltrán, quien hace parte del subproceso de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Educación, explicó que el calendario no solo marca fechas, sino que funciona como una hoja de ruta que asegura la continuidad y el cumplimiento de los periodos académicos. En sus palabras, la Resolución No. 4143.0.21.0.06508 también tiene como finalidad garantizar la calidad y los tiempos pedagógicos requeridos para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en Cali.

El segundo periodo académico estipula una semana de receso entre el lunes 5 y el domingo 11 de octubre. Este espacio de descanso se prolonga un día más para los estudiantes, ya que el lunes 12 de octubre corresponde a un día festivo, por lo que el regreso a las clases quedó señalado para el martes 13 de octubre, según el cronograma oficial de la Secretaría de Educación Distrital. A pesar de que esta programación se estableció desde enero, muchas instituciones continúan con obras de construcción y adecuación de aulas para garantizar mejores condiciones a los alumnos.

Por otra parte, después del terremoto registrado el 10 de agosto, la Secretaría de Educación emitió lineamientos para reactivar las clases, tras evaluar técnicamente 217 sedes afectadas de 89 instituciones oficiales. El retorno a actividades fue gradual a partir del 24 de agosto, aunque algunas sedes no pudieron regresar de inmediato a la presencialidad total y debieron adaptar espacios o recurrir a alternativas educativas. Según la Alcaldía de Cali, de 338 sedes educativas evaluadas, 248 ya están habilitadas, 81 funcionan parcialmente y 8 siguen inhabilitadas. Actualmente, el 95 % de los estudiantes ya asisten presencialmente y se mantienen activos 11 frentes de obra en la ciudad. El año escolar finalizará el 29 de noviembre, dando paso a las vacaciones de fin de año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la fecha oficial de regreso a clases en Cali después del receso de octubre según el calendario académico 2026?

El calendario académico 2026 de la Secretaría de Educación Distrital establece que, luego de la semana de receso entre el 5 y el 11 de octubre y el festivo del lunes 12 de octubre, el regreso a las aulas para los estudiantes está previsto para el martes 13 de octubre.

¿Cómo afectó el terremoto del 10 de agosto de 2026 el regreso a clases en las instituciones educativas oficiales de Cali?

La Secretaría de Educación demoró el retorno a actividades académicas presenciales en algunas sedes debido a los daños causados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Tras evaluaciones técnicas, algunas instituciones solo pudieron habilitar parcialmente sus instalaciones, mientras otras debieron optar por medidas provisionales para garantizar la continuidad escolar. Actualmente, el 95 % de los estudiantes asiste a clases de manera presencial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.