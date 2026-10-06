La periodista María del Pilar Aguilar, directora de Hoy Noticias, explicó las razones que la llevaron a encadenarse en el Hospital Universitario del Valle, en Cali, para reclamar por la atención médica que necesitaba su esposo. La comunicadora aseguró que tomó esta medida después de conocer que debía renovarse una orden para un procedimiento que, según su relato, ya había sido tramitada en dos ocasiones.

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#TERRIBLE 🚨 Una protesta que deja en evidencia la indolencia del sistema de salud colombiano: la periodista María del Pilar, del medio Hoy Noticias, se encadenó este lunes 5OCT en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle (HUV), Cali, exigiendo respuesta inmediata.… pic.twitter.com/LBmbKVkhkg — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 5, 2026

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Aguilar contó a Semana que nunca había tenido que recurrir a una protesta de este tipo para reclamar por un servicio de salud. Sin embargo, señaló que su experiencia cubriendo casos relacionados con el sistema sanitario la llevó a preocuparse por la situación de su esposo y por la posibilidad de que su atención siguiera retrasándose.

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“Nunca he preparado nada para reclamar un servicio, he visibilizado muchas situaciones de salud en el país, conozco muy bien cómo funciona el sistema, pero he visto gente morir, a la que le he hecho denuncias, y no quería que mi esposo pasara por lo mismo”, relató la periodista al medio citado.

Según explicó, el día de la protesta su esposo acudió al hospital para entregar la orden, pero allí le indicaron que debía renovarla porque ese mismo día perdía vigencia. Ante esa situación, Aguilar decidió encadenarse en las instalaciones y exigir que se emitiera la orden necesaria para que pudiera continuar el proceso médico.

“Dije: ‘No más’. Llevé mi cadena, mi candado, hice bulla, me mandaron policía, seguridad privada y dije que no me iba hasta que no me dieran orden de cirugía”, contó la directora de Hoy Noticias sobre lo ocurrido en el centro asistencial de Cali.

Después de la manifestación, el Hospital Universitario del Valle se pronunció y, horas más tarde, procedió a hospitalizar al esposo de la periodista. La institución precisó que el paciente había sido sometido recientemente a una cirugía de corazón, en un procedimiento diferente al que motivó la protesta, y señaló que la atención pendiente estaba relacionada con el tratamiento de un cáncer de tiroides.

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