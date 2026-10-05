Una espera de varias horas en el aeropuerto El Dorado terminó con una familia buscando explicaciones sobre el paradero de sus perros. René Silva, uno de los propietarios, entregó su versión sobre el traslado de las mascotas desde Estados Unidos y aseguró que contrató una empresa especializada que encontró por Instagram.

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De acuerdo con Semana, Silva explicó que decidió confiar en la compañía porque la atención que recibió inicialmente le pareció suficiente. “Yo los contraté por Instagram. Y como buena acción, por los seguidores, por todo, por la atención que ellos me dieron”, aseguró.

El hombre contó que su esposa está embarazada y que él se encontraba viajando, por lo que decidieron enviar al perro a Bogotá para que permaneciera con la madre de él. “Me dieron la confianza de que ellos me iban a llevar a mi mascota a Colombia, a Bogotá, donde mi mamá. Ya que mi esposa está embarazada y yo estoy viajando”, relató.

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El animal salió de Atlanta y que Silva había advertido a la empresa que acababa de ser vacunado y ya contaba con la vacuna contra la rabia. “Yo les dije a ellos: mi perro está recién vacunado, ya tiene la rabia. Y ellos: no, no, no se preocupen, nosotros tenemos todo bajo control”, afirmó.

La compañía también le habría asegurado que el perro podía ingresar al país. “Ella ya está, ella ya puede viajar a Colombia. Tu familia la puede recoger sin ningún problema”, sostuvo que le dijeron.

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Silva rlató al medio citado que el 29 de septiembre la madre de Silva llegó al aeropuerto desde las cuatro de la mañana y, según él, permaneció allí hasta la noche. “A mi mamá la dejaron desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la noche sin información”, afirmó.

Durante ese tiempo la familia recibió explicaciones relacionadas con un documento pendiente ante el ICA. “Solo diciéndonos que no, que al ICA le hacía falta un papel y ya los dejaban salir”, contó.

Silva también cuestionó las explicaciones recibidas durante la jornada. “En el transcurso de todo el día, solo mentiras: que no, que toca esperar, que llegaron muchas mascotas de Estados Unidos, que tienen que esperar, pero que ténganlo por seguro que su mascota se la entregamos hoy. Mejor dicho, todo el día, así”, destacó.

Posteriormente un conocido les habría contado que los animales habían sido dejados en el aeropuerto. “Por un conocido de un familiar mío que fue a acompañar a mi mamá, de mi hermano, fue que nos dijeron: sus perritos, bueno, su perra, la dejaron botar”, relató.

Silva aseguró que la empresa negó haber abandonado a los animales. “Ellos se escaparon, se fueron, dejaron. Y ellos con mentiras que no, que nosotros no los dejamos botados”, manifestó.

El propietario ahora busca recuperar al animal, que permanece en un refugio de Engativá. “Como ella tiene un microchip, está ahí mi información, las fotos. Hemos llevado todo lo que me dio Rimi cuando yo la adquirí”, explicó.

Finalmente, Silva planteó una posible irregularidad documental, aunque esta deberá ser establecida por las autoridades. “Creo que falsificaron los papeles de los animales, por eso no los dejaron entrar”, afirmó. Mientras avanza la investigación, “Mi abogado y mi mamá están todos los días allá”, dijo.

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