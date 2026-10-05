Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este lunes 5 de octubre de 2026, la intensa temporada de lluvias en Bogotá tuvo repercusiones directas en la movilidad aérea de la ciudad. Según información divulgada por la Aeronáutica Civil, la operación del aeropuerto El Dorado se vio obligada a suspender temporalmente los vuelos con salida o llegada en esa terminal. Esta determinación se tomó debido a dos factores principales: la baja visibilidad en pista y fallas en las comunicaciones, situaciones que afectan de manera significativa el desarrollo normal de las operaciones aeroportuarias. Ambas condiciones incrementaron el grado de complicaciones para las aeronaves, dificultando las maniobras de despegue y aterrizaje y comprometiendo la seguridad en el aeropuerto más importante del país.

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En este contexto, la Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros que tenían programado un viaje desde o hacia Bogotá, que se comunicaran directamente con sus aerolíneas antes de acercarse al aeropuerto El Dorado. La finalidad de esta medida es evitar desplazamientos innecesarios y confirmar si su itinerario había sido modificado debido a la contingencia meteorológica. Las autoridades enfatizan que la reanudación de las operaciones normales estará supeditada al desarrollo de las condiciones atmosféricas.

El impacto de la suspensión temporal no solo implica retrasos en los vuelos, sino que también puede conducir a cambios de itinerario y, en algunos casos, cancelaciones, lo que genera afectaciones en la movilidad y en los planes de los viajeros que transitan por la terminal. De acuerdo con los reportes enlazados por la fuente original, la jornada de lluvias en la capital ha generado preocupación en la comunidad viajera y ha obligado a adoptar un enfoque preventivo. Los voceros oficiales insistieron en no dar por sentado que los vuelos se reanudarán de manera inmediata mientras persistan las condiciones adversas, por lo cual resaltaron la importancia de seguir monitoreando las actualizaciones emitidas por las aerolíneas.

Frente a este escenario de incertidumbre provocado por el clima, es fundamental que los usuarios del aeropuerto El Dorado permanezcan atentos a la información oficial y mantengan contacto regular con las compañías aéreas, para evitar inconvenientes adicionales y garantizar su seguridad.

¿Por qué se suspende la operación en el aeropuerto El Dorado cuando hay baja visibilidad?

La suspensión de la operación en el aeropuerto El Dorado en situaciones de baja visibilidad se debe a la necesidad de garantizar la seguridad de los vuelos. Cuando la visibilidad es insuficiente y existen fallas en las comunicaciones, el despegue y aterrizaje de las aeronaves se vuelve riesgoso. En consecuencia, las autoridades aeroportuarias optan por suspender temporalmente los vuelos hasta que las condiciones meteorológicas sean adecuadas para operar con seguridad, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.

¿Qué deben hacer los pasajeros afectados por los retrasos y suspensiones en El Dorado?

Los pasajeros que tenían vuelos programados deben contactar directamente a sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto El Dorado. Las aerolíneas brindarán información sobre posibles cambios en los itinerarios, retrasos o cancelaciones. Es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y no presentarse en el aeropuerto si no se ha confirmado la operación del vuelo, siguiendo las recomendaciones de la Aeronáutica Civil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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