Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este martes 6 de octubre de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá regirá para distintos grupos de vehículos, según las normas de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La medida establece que, para los vehículos particulares, pueden circular aquellos cuyos números de placa terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. En el caso de los taxis, está permitida la circulación de vehículos cuyas placas finalizan en los números 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Esta regulación está en vigor en horarios definidos: para particulares se extiende de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que para los taxis el lapso es de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche, todo esto según el calendario oficial de la SDM.

Sigue a PULZO en Discover

La intención de esta medida, implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad, es organizar el tránsito y disminuir la congestión vehicular en Bogotá, una ciudad reconocida por sus altos índices de tráfico. Aquellos ciudadanos interesados en quedar exentos de la restricción pueden optar por el programa denominado Pico y Placa Solidario, que permite el uso del vehículo sin limitaciones, pagando una tarifa autorizada. Para acceder a este mecanismo es obligatorio registrarse en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y realizar el pago mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) que solo está disponible en el sitio web oficial www.movilidadbogota.gov.co.

Frente a la proliferación de sitios fraudulentos que ofrecen el Pico y Placa Solidario, la SDM advierte que no existen intermediarios ni otras páginas web autorizadas para tramitar esta exención. Las autoridades insisten en que el único canal legal y seguro es el portal oficial de la SDM, remarcando así la importancia de no dejarse engañar por anuncios de páginas falsas, que pueden inducir a errores y posibles fraudes económicos.

El riguroso control del programa y la claridad de sus reglas buscan brindar garantías a los usuarios y reforzar la transparencia en el proceso. El cumplimiento de estas disposiciones, así como la utilización de los canales oficiales, es clave para evitar sanciones y comprometerse con la movilidad responsable dentro de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo registrar un vehículo para el Pico y Placa Solidario en Bogotá?

Para registrar un vehículo y acceder a la exención de pico y placa con el Pico y Placa Solidario, usted debe ingresar al sitio oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co), crear una cuenta, suministrar la información requerida y pagar a través del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) que ofrece el portal. Recuerde que no existen intermediarios y el proceso es exclusivamente virtual.

¿Qué es el horario del pico y placa en Bogotá para taxis y particulares?

El horario de pico y placa en Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, establece que los vehículos particulares tienen restricción entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que los taxis deben acogerse a la norma entre 5:30 a. m. y 9:00 p. m. Los días y placas habilitadas se actualizan en el calendario oficial de la SDM.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z