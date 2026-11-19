Por: Portal Bogotá

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Este 17 de noviembre de 2026 se implementó una importante novedad para los usuarios del transporte público en Bogotá, con el objetivo de mejorar la movilidad en sectores estratégicos del suroriente de la ciudad. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, se incorporó un refuerzo circular para la ruta TransMiZonal L312 (Moralba) - K312 (Fontibón Brisas), ampliando su cobertura hacia la estación avenida Primero de Mayo y el barrio Horacio Orjuela, en la localidad de San Cristóbal.

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La nueva ruta de refuerzo circular L312 funcionará en los horarios de mayor demanda, es decir, en las llamadas horas pico de lunes a viernes. El servicio opera de 4:30 p. m. a 7:00 p. m. en dirección a Horacio Orjuela y de 4:50 p. m. a 7:20 p. m. cuando se dirige hacia la estación avenida Primero de Mayo. Esta ampliación busca aliviar la congestión en el sistema, facilitando la conexión entre sectores frecuentados como Fontibón y San Blas, de acuerdo con las novedades operativas reportadas por TransMilenio a través de su canal oficial en la red social X.

TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, recomendó a los usuarios informarse y planificar con anticipación sus desplazamientos usando herramientas digitales como la aplicación oficial TransMiApp, el canal de WhatsApp de TransMilenio o el sitio web oficial de la entidad. De este modo, las personas pueden verificar en tiempo real el estado de la operación y elegir la ruta que más se ajusta a sus necesidades.

Para utilizar las rutas TransMizonales y de TransMilenio, es esencial portar la tarjeta personalizada TuLlave. Con este medio de pago, los usuarios acceden a beneficios como transbordos sin costo adicional, la posibilidad de realizar hasta dos viajes a crédito cada día y la recuperación del saldo en caso de pérdida de la tarjeta, según información difundida por el portal oficial de TuLlave.

Así, la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" continúa con acciones que buscan mejorar la experiencia y eficiencia del transporte público para los habitantes de la capital, especialmente en sectores que requieren refuerzos para atender la alta demanda en horarios críticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué horarios tiene la nueva ruta circular TransMiZonal L312 en Bogotá?

La ruta circular L312 funciona durante las horas pico de lunes a viernes. El servicio hacia Horacio Orjuela está disponible de 4:30 p. m. a 7:00 p. m., mientras que el trayecto hacia la estación avenida Primero de Mayo opera de 4:50 p. m. a 7:20 p. m., según lo informó TransMilenio en su canal oficial.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta TuLlave para usuarios de TransMilenio?

La tarjeta personalizada TuLlave permite a los usuarios hacer transbordos gratuitos, acceder a dos viajes a crédito al día y, en caso de pérdida, recuperar el saldo existente. Estos beneficios están diseñados para brindar mayor seguridad y facilidad en el uso del sistema de transporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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