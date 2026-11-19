Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Entre libros ilustrados y juegos de mesa, Dipacho explora formas múltiples para responder una pregunta central en su proceso creativo: ¿qué ocurre si modifica las reglas, los materiales o los personajes? De acuerdo con el relato ofrecido, la inquietud de Dipacho como ilustrador, escritor y diseñador gráfico lo impulsa a experimentar de manera constante, buscando siempre nuevas posibilidades en su trabajo. La escena se sitúa en un café de Bogotá, donde después de una entrevista extensa y variada, Dipacho extiende una invitación para unirse a la prueba de un juego de mesa en el que llevaba meses trabajando. El contexto deja claro que, además de su labor en los libros ilustrados, Dipacho se dedica también al diseño de juegos de mesa, una faceta menos conocida de su carrera, pero igualmente relevante para entender su filosofía creativa.

Sigue a PULZO en Discover

A lo largo de la conversación, el tema del juego surge de manera reiterativa y natural. El entrevistador señala cómo, entre imágenes mentales, palabras, deseos de crear libros y reflexiones acerca de su relación con los lectores, el concepto de juego es constante. Para Dipacho, el juego no es solo un pasatiempo, sino también una herramienta esencial dentro de su oficio de creador, tanto en la construcción de imágenes como en los textos. Este enfoque lúdico lo lleva a establecer conexiones entre palabras escritas e ilustraciones, dejando “pistas” en sus libros para que los lectores puedan interactuar; por ejemplo, volver páginas atrás en busca de un personaje específico.

La curiosidad de Dipacho no se limita únicamente a lo visual o lo literario. La conversación revela que esta actitud exploratoria se extiende a otros ámbitos, como su interés por la música y su afición a improvisar en la cocina utilizando frascos de especias. Así, la combinación y la experimentación se convierten en un sello de su trabajo, independientemente del material o el contexto. A pesar de que los elementos cambian, lo que permanece es su interés por mezclar, dejarse sorprender y descubrir nuevas posibilidades, elementos que parecen ser el fundamento de su creación artística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo utiliza Dipacho los juegos de mesa y los libros ilustrados en su proceso creativo?

Dipacho se vale tanto de los juegos de mesa como de los libros ilustrados para plantearse preguntas y probar cambios en materiales, reglas o personajes, según se recoge en la conversación. Estos elementos forman parte de su método para crear imágenes y textos que inviten al lector a interactuar y descubrir nuevas conexiones en sus obras.

¿Qué significa que Dipacho deja 'pistas' en sus libros para los lectores?

Cuando se menciona que Dipacho deja “pistas” en sus libros, se refiere a elementos o detalles en la trama o ilustraciones que permiten al lector volver sobre sus pasos, explorar de nuevo ciertas páginas y establecer una interacción más profunda con el libro, fomentando así una experiencia dinámica y reflexiva a la hora de leer.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.