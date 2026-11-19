Por: Noticiero 90 minutos

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La música colombiana vuelve a posicionarse en el escenario internacional gracias a la inclusión de una de sus joyas en uno de los videojuegos más relevantes del momento. Joe Arroyo, referente de la salsa en Colombia, llegó a Grand Theft Auto VI (GTA VI) con su icónica canción ‘La rebelión’. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, este célebre tema forma parte de la banda sonora que acompaña la nueva entrega de Rockstar Games, específicamente en La Ola, una emisora de radio interna dedicada a la salsa y otros géneros latinos tradicionales, disponible para los jugadores que recorren las calles virtuales del título.

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La presencia de Joe Arroyo llamó la atención de los aficionados y usuarios colombianos, quienes rápidamente difundieron el hallazgo en redes sociales el 18 de noviembre. El reconocimiento se manifestó en comentarios de orgullo entre seguidores y jugadores, al constatarse que ‘La rebelión’, uno de los himnos de la salsa colombiana, fue escogido para ambientar el recorrido en Vice City, la ciudad ficticia donde se desarrolla el videojuego.

La tradición de Grand Theft Auto (GTA) de ofrecer estaciones de radio con música de distintos estilos se mantiene en GTA VI. Dentro del juego, los usuarios pueden elegir entre varias emisoras mientras conducen, lo que permite adaptar la atmósfera musical de sus trayectos. En esta oportunidad, la selección musical es aún más diversa, incluyendo géneros como pop, rap, country, metal y ritmos latinos. Precisamente, es en la emisora La Ola donde se encuentra el aporte colombiano, posicionando a ‘La rebelión’ como un símbolo de la multiculturalidad que caracteriza a la franquicia.

El lanzamiento de GTA VI generó gran expectativa entre la comunidad de videojuegos, al regresar la saga a Vice City, una de las ciudades más emblemáticas de la franquicia. La historia principal introduce a Jason Duval y Lucía Caminos como protagonistas, mientras que la música refuerza el ambiente y la variedad de experiencias que se viven en el juego. De este modo, el clásico de Joe Arroyo no solo enriquece la experiencia virtual, sino que también impulsa la conversación en torno a la música colombiana entre los aficionados de la industria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué canción de Joe Arroyo aparece en GTA VI y en qué contexto se escucha?

La canción de Joe Arroyo incluida en GTA VI es ‘La rebelión’. Este tema se escucha dentro del videojuego a través de La Ola, una emisora interna dedicada a la salsa y otros ritmos latinos, acompañando a los jugadores mientras exploran las calles de Vice City y fortaleciendo la presencia de la música colombiana en un contexto internacional.

¿Cuál es la importancia de la inclusión de música colombiana en Grand Theft Auto VI?

La inclusión de música colombiana, particularmente ‘La rebelión’ de Joe Arroyo, en Grand Theft Auto VI es significativa porque representa a la cultura musical nacional en una de las franquicias más reconocidas a nivel mundial. Además, resalta el impacto de los sonidos latinoamericanos en la ambientación del videojuego y fomenta el orgullo por el talento colombiano entre los jugadores.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.