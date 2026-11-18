Por: Noticiero 90 minutos

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La llegada de Grand Theft Auto 6 a Colombia se perfila como uno de los acontecimientos más significativos en la industria de los videojuegos para el país. De acuerdo con la información presentada, el desbloqueo digital de este esperado título de Rockstar Games tendrá lugar a las 12:00 a. m. del jueves 19 de noviembre de 2026, lo que significa que los jugadores podrán acceder justo al finalizar la noche del miércoles 18. Esta decisión responde a una estrategia de lanzamiento escalonado por medianoche local en América, permitiendo a los aficionados colombianos disfrutar del juego desde los primeros minutos del día, explorando los emblemáticos escenarios de Leonida y Vice City.

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Rockstar Games, reconocida por la magnitud técnica de sus producciones, habilitó la precarga digital del juego desde el 10 de noviembre para quienes compraron anticipadamente o redimieron su código de reserva en tiendas digitales. Este proceso previo permite que los archivos estén listos antes del lanzamiento oficial, minimizando así los riesgos de congestión en servidores durante las horas pico, una problemática común en los estrenos de títulos de alta demanda.

En cuanto a los requisitos técnicos, la información señala que se requiere bastante espacio libre en el almacenamiento interno de las consolas para instalar Grand Theft Auto 6. El tamaño de descarga es considerable, alcanzando hasta los 212 GB en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, únicas plataformas confirmadas para esta etapa inicial de lanzamiento, según detalla Rockstar Games en sus canales oficiales. Incluso quienes adquieran la edición física en tiendas del país recibirán un código de descarga, por lo tanto, será indispensable contar con una conexión a internet estable para obtener el contenido completo del juego.

Con miras a asegurar una experiencia fluida durante la noche de estreno, se recomienda que los usuarios verifiquen que sus consolas permitan descargas en modo reposo y hayan liberado espacio suficiente en el disco de estado sólido —el almacenamiento de alta velocidad utilizado en estas consolas— con anticipación. Así, los jugadores colombianos podrán disfrutar del estreno, considerado por muchos como uno de los más relevantes del siglo, desde el instante en que se active en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué hora se podrá jugar Grand Theft Auto 6 digitalmente en Colombia?

De acuerdo con la información, el juego se desbloqueará digitalmente a las 12:00 a. m. del jueves 19 de noviembre de 2026. Esto significa que estará disponible justo al terminar la noche del miércoles 18, permitiendo a los jugadores en Colombia acceder al contenido desde el primer minuto oficial del lanzamiento.

¿Cuáles son los requisitos técnicos y de descarga para jugar GTA 6 en Colombia?

Según Rockstar Games, los usuarios necesitan tener hasta 212 GB libres en el almacenamiento interno de sus consolas PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Además, una conexión estable a internet es obligatoria, incluso para la edición física, ya que el acceso al contenido completo se hace mediante un código de descarga. También se recomienda habilitar las descargas en modo reposo y liberar suficiente espacio antes de la medianoche.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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