Para quienes pasan varias horas frente al computador, elegir una silla que se ajuste a sus necesidades puede ser importante al momento de trabajar, jugar videojuegos o disfrutar de otros contenidos. En Amazon se encuentra una silla gamer de tela con reposapiés, función reclinable y cojines de soporte que tiene un descuento del 12 %.

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El producto tiene un precio de $ 495.042 y está diseñado especialmente para personas de baja estatura, tanto adultos como adolescentes. Entre sus características se encuentran un asiento con muelles ensacados, un respaldo reclinable y accesorios que buscan brindar comodidad durante el uso.

¿Qué características tiene esta silla gamer?

Uno de los elementos que diferencian a este modelo es su cojín de asiento con muelles ensacados y espuma moldeada. Según la descripción del producto, esta combinación busca distribuir la presión y ofrecer una sensación de comodidad similar a la de un sofá.

La silla también está fabricada con tela transpirable, un material que favorece la disipación del calor y busca reducir la sensación de sofoco durante el uso prolongado.

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En cuanto a sus funciones, cuenta con un sistema reclinable que permite ajustar el respaldo entre 90 y 135 grados. Además, incorpora un reposapiés que puede utilizarse durante sesiones de juego, trabajo o momentos de descanso.

El modelo incluye un cojín lumbar con función de soporte y un reposacabezas. Estos accesorios están pensados para acompañar la postura del usuario, aunque no deben entenderse como una solución médica para dolores de espalda o molestias físicas.

La estructura también cuenta con fijaciones reforzadas en el respaldo. De acuerdo con la información suministrada, el sistema utiliza una placa de acero y tornillos distribuidos en forma triangular para mejorar su estabilidad. El fabricante señala que ofrece un servicio de reparación gratuito durante un año.

¿A quién le serviría este producto?

Esta silla gamer para computador puede ser una alternativa para adultos o adolescentes de baja estatura que buscan un modelo para su espacio de juego o trabajo. Su diseño apunta a que los pies puedan tocar el suelo de manera natural al sentarse, una característica que depende de la altura de cada usuario.

El producto tiene una capacidad de carga anunciada de hasta 131,5 kilogramos. Sin embargo, la descripción advierte que el soporte de los muelles puede disminuir cuando el peso del usuario es igual o superior a 99,8 kilogramos, por lo que conviene tener en cuenta esta condición antes de comprarla.

Las opiniones de algunos compradores también destacan la experiencia de uso. Una persona que pasa varias horas frente al escritorio aseguró que la silla representó un cambio importante en su comodidad durante las sesiones de juego.

Otra compradora señaló que le resultó difícil encontrar una silla gamer que se ajustara a su físico y destacó la ubicación del reposacabezas en este modelo.

Estas reseñas reflejan experiencias individuales y pueden variar según las características físicas y las necesidades de cada usuario. El producto tiene un precio de $495.042 y un descuento del 12 %. El valor y las condiciones de la oferta pueden cambiar según la disponibilidad.

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