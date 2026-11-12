Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá consolida su presencia en el panorama internacional al inaugurar una nueva ruta aérea directa hacia Puerto Plata, en República Dominicana, servicio que inició operaciones el 9 de noviembre de 2026 desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esta conexión, resultado de la gestión de la aerolínea Wingo y la colaboración con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), representa un paso relevante para fortalecer el intercambio turístico y comercial entre ambas ciudades, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la alcaldía de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La ruta estará disponible hasta el 25 de enero de 2027 y ofrece dos frecuencias semanales, específicamente los lunes y viernes en horas de la mañana. Durante este tiempo, Wingo ha dispuesto un total de 8.928 sillas para pasajeros en ambos sentidos, con precios a partir de 300 dólares por viaje de ida y regreso, incluyendo los impuestos y tasas correspondientes.

Según los datos obtenidos por el Observatorio de Turismo de Bogotá, en 2025 la ciudad recibió un total de 1.985.173 turistas internacionales, de los cuales el 1,4 % procedía de República Dominicana. Con la apertura de esta nueva conexión, la meta es fortalecer ese flujo de visitantes y promover a Bogotá como un destino que va más allá del turismo tradicional, potenciando su capacidad para atraer negocios, inversiones y actividades culturales.

Anabella Otero Berrocal, subdirectora de Mercadeo de la Oficina de Turismo de Bogotá, resaltó que "esta ruta representa una nueva oportunidad para Bogotá, porque nos permite acercarnos a más viajeros de República Dominicana y mostrarles todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer". Otero Berrocal enfatizó también la relevancia de promover la gastronomía, el entretenimiento y la variada oferta comercial de la capital, elementos que junto a las posibilidades de inversión, amplían el atractivo bogotano en el escenario internacional.

La actual oferta de la ciudad integra experiencias que pasan por la cultura, la gastronomía, el entretenimiento, las compras, la naturaleza y los negocios. Para orientar a los viajeros, Bogotá ha puesto a disposición Visit Bogotá, la plataforma oficial para organizar y conocer todas las alternativas turísticas de la capital.

¿Cuáles son las fechas y condiciones de la nueva ruta aérea entre Bogotá y Puerto Plata?

La nueva ruta aérea directa entre Bogotá y Puerto Plata estará disponible desde el 9 de noviembre de 2026 hasta el 25 de enero de 2027. Wingo operará dos vuelos semanales, los lunes y viernes en la mañana, con tarifas desde 300 dólares ida y regreso, impuestos y tasas incluidos, según información oficial de la alcaldía y del Instituto Distrital de Turismo.

¿Cómo se espera que esta nueva conexión aérea influya en el turismo internacional en Bogotá?

De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, la llegada de la nueva ruta busca fortalecer la llegada de visitantes internacionales, en especial desde República Dominicana. Esta conexión facilitará el acceso a la capital colombiana, permitiendo promover su oferta cultural, gastronómica y comercial, así como impulsar oportunidades de negocio e inversión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.